طحنون بن محمد: الشيخة فاطمة ملهمة لمسيرة نهضة المرأة الإماراتية

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، مؤكداً سموه أنها النموذج الملهم لمسيرة نهضة المرأة الإماراتية.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»، قال فيها: «يوم المرأة الإماراتية فرصة نرفع فيها أسمى آيات التقدير لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، النموذج الملهم لمسيرة نهضة المرأة الإماراتية، التي نفخر اليوم بصورتها المشرفة في كل مجال».

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