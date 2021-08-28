عبدالله المري: دور محوري للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية

المصدر: أبوظبي - وام

تقدم معالي الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة الدولة الرشيدة بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين».

ورفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، مثمناً جهود سموها ومبادراتها بتخصيص 28 أغسطس يوماً للمرأة الإماراتية، وإطلاقها هذا العام شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، إيماناً من سموها بأن المرأة رفيقة الدرب وشريكة رئيسية في مسيرة النهضة والتعمير.

وأكد أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها وإشراكها في كافة المراحل الفارقة في عمر الدولة، مشيراً إلى أن دور المرأة محوري في المجتمع الإماراتي منذ قيام الاتحاد، وأثر مشاركاتها ومساهماتها جليٌّ للقاصي والداني، وتستكملها خلال الخمسين عاماً القادمة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.

وقال معاليه، إن الخمسين عاماً القادمة ستشهد مزيداً من الإنجازات المتلاحقة، والنجاحات المتتالية في مسيرة تنويرية تنبض حماسة وتألقاً وإبداعاً في مختلف القطاعات والمجالات.

وأكد أنهم في القطاع الشرطي يفخرون بما حققته المرأة من قفزات ملحوظة، التي ساهمت في تمكين وتعزيز دور المرأة الإماراتية واندماجها في العمل الشرطي على صعيد العمل الأمني وإسعاد المجتمع.

واختتم بالقول: «اليوم ونحن في خضم الخمسين عاماً التالية، نهنئ أنفسنا بقيادة حكيمة أيقنت منذ تأسيس الدولة، أن التاريخ لا يُصنع منفرداً ولا أوحداً، لا يستقيم بنصف مجتمع، ولا يمكن له أن يبعث النور شرقاً وغرباً إلا بشريكة طموحة قادرة ملهمة، تستحق أن تكون إشراقة السنوات المقبلة».

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