زكي نسيبة: نفتخر بالإماراتية التي جعلت التفوق والإبداع معيار تطلعاتها المُستقبلية

المصدر: العين - البيان

أكّد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أنّ إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية عبارة «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» شعاراً للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام خير دليلٍ على ثقتها الغالية بقدرات وإمكانيات بنات الوطن في فتح واستكشاف آفاق جديدة في كل المجالات العلمية والعملية التي تُحقّق طموحات الإمارات في استشراف المستقبل والمُساهمة في وضع خططها الاستباقية بعيدة المدى على كل المستويات ما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية.

وبمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يُصادف 28 أغسطس من كل عام قال معالي زكي نسيبة إن المرأة الإماراتية، خلال أزمة جائحة «كوفيد 19» أثبتت وبما لا يدع مجالاً للشكّ تفوّقها في الجمع والموازنة بين متطلّبات العمل في كل مجالاته والتزامات الحياة الأسرية، ومواصلة مسيرة العطاء بكل إخلاصٍ وتفانٍ، مؤكدة قدرتها على تأدية جميع المهام المنوطة بها بكفاءة عالية.

وتوجّه معاليه بالتهنئة إلى موظفات الجامعة من الهيئة التدريسية والإدارية وطالبات الجامعة، مُثمّناً إنجازاتهن في كل المجالات، وفخره بالتزامهن بجعل التفوّق والتميّز والإبداع في تعزيز قدراتهن العلمية المعيار الأول لتحقيق تطلعاتهن المستقبلية، وحرصهن على أن يكنّ دائماً الصورة النموذجية الرائدة للمرأة الإماراتية التي تتطلّع إلى إبراز ريادتها في امتلاك المعرفة والخبرة لرفع سقف الطموح والتحدّي والتميّز في كل المجالات، وبما يواكب تطلعات الإمارات على مدار الخمسين عاماً المُقبلة.

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