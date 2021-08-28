شرطة دبي تُطلق مسابقة «يوم بلا حوادث» على صفحاتها بمواقع التواصل

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والإدارة العامة للمرور، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي «مسابقة يوم بلا حوادث» الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع من سائقين وأولياء أمور وطلبة.

بنشر صور أو فيديوهات تظهر التزامهم القوانين المرورية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» في اليوم الأول للعام الدراسي.

وأكد بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن المسابقة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الشراكة مع أفراد المجتمع كافة تأكيداً على دورهم المهم في تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين المرورية والإجراءات الاحترازية مع بدء العام الدراسي، وذلك من أجل أن تكون بداية العام الجديد سعيدة وآمنة لأبنائنا الطلبة وذويهم كافة.

ولفت إلى أن المسابقة تسعى إلى رصد لحظات الفرح بالعودة إلى المدارس مع إظهار الالتزام بالقوانين المرورية والإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن شروط المشاركة في المسابقة بسيطة تتمثل بنشر الصور أو الفيديوهات على الوسم الخاص بحملة يوم بلا حوادث (# يوم_بلا_حوداث) مع ذكر حساب شرطة دبي (dubaipolicehq)، مبيناً أنه سيتم تكريم أول ثلاثة فائزين بمبالغ مالية، فيما سيكون الموعد الأخير لمشاركة الصور والفيديوهات صباح يوم الإثنين المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز