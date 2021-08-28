«جمارك دبي»: الإماراتية تدفع عجلة التنمية المستدامة

المصدر: (دبي – البيان)

أكد أحمد محبوب مصبح، مدير عام «جمارك دبي»، دور المرأة الإماراتية في الدفع بعجلة التنمية المستدامة، حيث باتت تجربة الإمارات في شأن تمكين المرأة وريادتها نموذجاً تقتدي به كثير من دول العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الافتراضية عن دور المرأة في المجتمع والنجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية، والتي نظمتها اللجنة النسائية في جمارك دبي ضمن فعاليات الدائرة في يوم المرأة الإماراتية وشملت مناقشة كتاب السيرة الذاتية لسيدة الأعمال رجاء القرق، وحضرها موظفات الدائرة.

وقال مدير عام «جمارك دبي»: إن احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة وإيمانها بأهمية دور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة للخمسين عاماً المقبلة، كما أن احتفال الدائرة بهذه المناسبة يؤكد التزامها بتوفير بيئة عمل إيجابية مُحفزة تضمن لكوادرنا النسائية تنمية مهاراتهن وتطويرهن لمواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدم بالتهنئة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية للعنصر النسائي في كافة ميادين العمل المختلفة بدولة الإمارات.

كيان مستقل

وأكدت مريم خليفة الشامسي، رئيس اللجنة النسائية في «جمارك دبي» أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يمثل لنا قوة وإلهاماً بأهمية دورنا كنساء في الإمارات التي عزمت على تمكين المرأة منذ نشأتها، بل قدمت الدعم والريادة لنساء الإمارات وإعطاء المرأة الإماراتية فرصاً كثيرة لتحقق كياناً مستقلاً ممزوجاً بالمسؤولية مع الاعتزاز بقيمتها.

وأثنت الشامسي على دور كل امرأة حققت ذاتها وعزمت لتطوير مهاراتها لتكون جزءاً مشاركاً وفعالاً في مئوية قادمة حافلة بالإنجازات والنجاحات لنثبت للعالم أجمع أن الإماراتيات استطعن أن يثبتن قدرتهن على المنافسة وأنهن مثالاً للمرأة الناجحة والمؤثرة.

وأفادت إيمان طاهر، نائب رئيس اللجنة النسائية بـ«جمارك دبي»، أن سياسات الأخيرة دعمت تمكين المرأة الجمركية في كافة الوظائف لاسيما المتخصصة منها، وعمدت الدائرة تنفيذ مبادرات تهدف في المقام الأول دعم المرأة في بيئة العمل، لافتة إلى أنه على هامش الجلسة الحوارية تم تنظيم معرض للمجوهرات ومستحضرات التجميل للموظفات بالدائرة.

تجربة عملية

واستعرضت رجاء القرق تجربتها خلال مسيرتها العملية وكيف استطاعت من خلال دراستها الجامعية تطوير ذاتها، وكيف شهدت حياتها تحولاً كبيراً، وكيف تأثرت شخصيتها كامرأة غامرت في ريادة الأعمال لتكون أول إماراتية تكتب سيرتها الذاتية، وسردت كيف طورت مهاراتها الحياتية التي انعكست على عملها، حيث تطور أسلوبها في الحياة، مع الالتزام والانضباط، وإدارة الوقت.

وأكدت كذلك أهمية تجربة العمل الخاص والتجارة خاصةً للنساء اللواتي لديهن مهارات حياتية متنوعة، ويجب على كل امرأة الإيمان بقدرتها لبلوغ ما تطمح به من خلال بذل مزيد من الجهد والعمل على خوض تجربة التحدي.

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