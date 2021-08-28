«آفاق للتمويل»: الإماراتية حققت إنجازات استثنائية

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل» أن المرأة الإماراتية برهنت قدرتها على تحقيق إنجازات استثنائية.

جاء ذلك خلال تنظيم محاضرة استضافت فيها الأستاذة فاطمة بو هارون، مدير إدارة القيادات والقدرات الحكومية في المجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين.

وتناولت فاطمة في كلمتها واقع تمكين المرأة في الإمارات، ونجاحاتها المتميّزة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وإثباتها قدرتها على إحقاق التوازن بين أدوارها المتعدّدة في الحياة. واستعرضت مسار التطوّر الذي شهده موقع المرأة في الدولة منذ تأسيسها، بتوجيه المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بإنشاء «الاتحاد النسائي العام» سنة 1975 برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وقالت: خلال كل المراحل التي عاشتها البلاد، برهنت المرأة الإماراتية لذاتها ولمجتمعها وللعالم كلّه قدرتها على تحقيق الإنجازات الاستثنائية، وصارت مثالاً تتطلّع إليه نساء العالم في الطموح والإبداع والعطاء، بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي مهدّت لها الطريق واسعاً للعمل وتعزيز حضورها الفاعل والمتميّز في شتّى القطاعات، وبفضل القوانين والتشريعات التي وضعتها حكومة الإمارات لتمكين المرأة، وفتح المجال أمامها واسعاً للمشاركة في جميع قطاعات العمل، بدءاً من التعليم والاقتصاد والصحة، مروراً بمساهماتها الفعالة في التحوّلات الإيجابية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وصولاً إلى تبوّئها أعلى المناصب في الدولة، وانضمامها إلى صفوف القوات المسلحة، ومشاركتها في إنجاح رحلة «مسبار الأمل» إلى المريخ.

وأشادت بكل المؤسسات التي تسهم في تمكين المرأة، وخصّت «آفاق الإسلامية للتمويل» بالشكر لما تتخذه من قراراتٍ وإجراءاتٍ تندرج في دعم تحقيق أهداف وتطلعات حكومة الإمارات، والعمل على مواكبة رؤيتها الرشيدة وتطلعاتها للخمسين عاماً المقبلة.

من جهته، أكد راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي في «آفاق الإسلامية للتمويل»: نرفع أسمى آيات التقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مقدّرين لسموّها رعايتها الكريمة والدائمة للمرأة، وحرصها الدائم على تمكين وريادة المرأة في الإمارات، ودعم جهود الحركات النسائية في الدولة بما يكفل إسهام المرأة في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما نلتزم به في «آفاق»، حيث تلعب المرأة دورها المثمر في مختلف المواقع، على قدم المساواة بينها وبين شريكها الرجل، استناداً إلى مؤهلاتها التي جعلتها تحتلّ أرفع المناصب في جميع القطاعات، ومنها القطاع المالي.

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