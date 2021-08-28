«غرفة الفجيرة»: الإمارات عالمية في تمكين المرأة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تمكين المرأة.

وقال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي: أرفع أسمى التهاني والتقدير إلى رائدة النهضة النسائية في الدولة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الاماراتية.

وأضاف: بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى على مستوى العالم لتمكين المجتمع عن طريق المرأة، حيث أثبتت قيادة الإمارات أنها تدعم المرأة الإماراتية في كل ميدان عبر جهود رسمية مقننة وعبر سياسات حكومية ذكية.

وتابع: كما أثبتت المرأة أنها شريكٌ فاعلٌ في مسيرة التنمية والتطور وبناء الإمارات، حيث توفر الدولة البيئة الداعمة لتمكين وريادة المرأة وتفعيل طاقاتها الخلاقة والمبدعة، ما أسهم في تحقيقها لإنجازات غير مسبوقة ووصولها إلى أعلى المراتب بجدارة واقتدار لتشارك في مسيرة التطوير والتنمية في مختلف القطاعات التنموية التي تعتمد على الإبداع والابتكار بما في ذلك الطاقة المتجددة والنظيفة، وأبحاث الفضاء، والأقمار الاصطناعية، وتكنولوجيا صناعة الطيران وغيرها.

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