دور رئيس للمرأة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية

المصدر: (دبي - البيان)

أكد مسؤولون اقتصاديون أهمية المساهمات الكبيرة التي قدمتها المرأة الإماراتية على كافة الصعد، للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ورفد مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للوطن، موضحين أن المرأة الإماراتية تشكل عنصراً أساسياً وركيزة في مسيرة التنمية، حيث تسطّر نموذجاً مشرفاً للمرأة الشامخة والقيادية والخلاقة.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل اعترافاً وتقديراً لجهود المرأة المواطنة، التي طالما كانت شريكاً محورياً في تحقيق نمو ونهضة وطننا الحبيب،

وبناءً على توجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»؛ يدعم يوم المرأة الإماراتية هذا العام شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، تأكيد مشاركتها المحورية في العمل الوطني والمهني بكافة قطاعاته التعليمية والاقتصادية والصحية والسياسية، وغيرها من القطاعات، لتصبح مثالاً يحتذى به للطموح والإبداع والعطاء، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات في مجال دعم وتمكين المرأة.

دفع التنمية

وأضاف يونس الخوري، إننا في وزارة المالية، نعتز ونثمن جهود ومساهمات المرأة ضمن الوزارة، ونلتزم بمواصلة العمل لتمكين المرأة الإماراتية وصقل قدراتها ومواهبها ومهاراتها في مجال العمل المالي الحكومي، لتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة في المحافل العالمية.

كل عام والمرأة الإماراتية بخير.. كل عام والمرأة الإماراتية تسطّر نموذجاً مشرفاً للمرأة الشامخة والقيادية والخلاقة.

عنصر أساسي

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن المرأة تلعب دوراً كبيراً في تقدّم الدول والأمم، وتعد عنصراً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة بدولة الإمارات.

وقال إن حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تمكين المرأة وتقديم الدعم اللامحدود لها يعزز الدور الذي تقوم به في بناء المجتمع. ونحن فخورون بالجهود الحثيثة التي تبذلها المرأة والإنجازات التي تحققها في مختلف المجالات لترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة على الصعيد العالمي.

الوجه الحضاري

وأكد سيف محمد المدفع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية، تعكس الوجه الحضاري والتنموي لدولة الإمارات، وتُبرز أولويات القيادة الرشيدة وإنجازاتها في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها حتى تشارك بفعالية في مسيرة التنمية المستدامة وفق إطار عام يتسق مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071 لتكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم.

وأشار إلى أن يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار، يجسد الرؤية الاستشرافية لسعي دولة الإمارات في مواصلة تمكين المرأة وتعزيز ريادتها محلياً وإقليمياً ودولياً، ويعكس ثقة القيادة الرشيدة بالمرأة الإماراتية، هذه الثقة التي عززت إنجازات وإبداعات ابنة الإمارات ومكّنتها من تبوؤ أعلى المناصب وتحقيق مكاسب كبيرة وإنجازات رفيعة على مختلف الصعد والمستويات.

تتويج الإنجازات

وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن يوم المرأة الإماراتية هو تكريم لها وتتويج لعطاءاتها ولمسيرة الإنجازات التي حققتها طوال السنوات الماضية، ويجسد الاهتمام البالغ الذي أولته ولا زالت توليه قيادة دولة الإمارات الرشيدة في دعم المرأة ومساندتها وتحفيزها والاستفادة من طاقاتها الكامنة لتكون شريكاً فاعلاً في النهضة الحضارية لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، والذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، هو تجسيد حقيقي لطموح المرأة الإماراتية الذي لا حدود له وتصميمها وإرادتها التي لا تعرف المستحيل، في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة للدولة، والتي جعلت من تنمية المرأة الإماراتية وتطويرها ركيزة أساسية في المساهمة في بناء الدولة والعمل على تقدمها وازدهارها.

وقال سعود المزروعي: إننا نعتز ونفتخر بما حققته المرأة الإماراتية التي أثبتت بمثابرتها وعلمها وعملها، جدارتها وقدرتها على تحمل المسؤولية وتولي المناصب القيادية لتحقق نجاحات متتالية كشريك استراتيجي إلى جانب الرجل، وضربت مثالاً مشرفاً في مشاركة المسؤوليات والواجبات على كافة المستويات، ما جعلها تستحق كل تقدير وتكريم من الدولة وقيادتها الرشيدة.

تحقيق المنجزات

وقال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر: «يعكس يوم المرأة الإماراتية اهتمام الدولة وقيادتها في الاستثمار وتنمية قدراته باعتباره المورد الأهم في مسيرة النهضة المجتمعية والحضارية، كما يشير إلى المكانة الكبيرة التي تحظى بها المرأة باعتبارها شريكاً رئيساً في بناء الوطن».

وتابع مدير المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر: «ساهمت المرأة الإماراتية في الارتقاء بمختلف القطاعات التي تواجدت فيها، فأبدعت، وأتقنت، وكانت رافداً فاعلاً للحراك الاقتصادي بصفة عامة، لا سيما سوق النشر الذي يشهد اليوم حضوراً كبيراً للمرأة الناشرة، لهذا حرصنا وضمن خططنا واستراتيجيتنا في المنطقة على توفير البيئة الملائمة للناشرات الإماراتيات ليواصلن تحقيق المنجزات، والطموحات، وأتحنا مختلف السبل لتمكينهنّ من تأسيس مشاريعهنّ الواعدة، ونفخر بما حققته المرأة الإماراتية التي باتت اليوم نموذجاً يحتذى بالتميّز والأسبقية في شتى القطاعات إقليمياً وعالمياً».

وقال علي السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة»: نوجه تحية احترام للمرأة الإماراتية في يومها، ونعرب عن تقديرنا لدورها الحيوي في دفع مسيرة التقدم التي تقودها دولة الإمارات في ظل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة.

وأوضح أن المكانة المتميزة التي وصلتها المرأة الإماراتية اليوم تأتي تتويجاً لمساهمتها الفاعلة في نهضة الإمارات وتطورها على مدى عقود من الزمن، وترجمةً للسياسات الوطنية لتمكين المرأة ودعم حضورها في المشهد الاقتصادي والعلمي والفكري والثقافي، جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل. ويعكس شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» الثقة بالكفاءات النسائية الوطنية، والإيمان بأهمية دور المرأة الإماراتية في المضي قُدماً نحو مستقبلٍ أكثر تطوراً وازدهاراً وتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف علي السويدي، إننا نحرص في «منطقة عجمان الحرة» على تمكين الكفاءات النسائية الوطنية ودعمها بكافة السبل، ونفخر بأن الموظفات الإماراتيات يشكِّلنَ نسبة 66% من إجمالي كوادر فريق عملنا. ونجدد التزامنا بمواصلة دعم المرأة الإماراتية وتعزيز مساهمتها باعتبارها شريكاً فاعلاً في ترسيخ ريادة الإمارات في مصافِ الدول الأكثر تقدماً وابتكاراً.

شريك فاعل

وقال محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة: إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نحتفي بها بدور وإنجازات ابنة الإمارات في بناء الأجيال والوطن، ففي كل يوم تجعلنا أكثر فخراً بها من خلال مساهماتها الفعالة في حضارة الإمارات وتقدمها ودعم مسيرة الدولة في الداخل والخارج وإثبات قدرتها وكفاءتها لتكون شريكاً فاعلاً في التنمية وركيزة من ركائزها.

ولفت الرئيسي إلى أن إمارة الشارقة وبفضل رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، كانت سبّاقة في تمكين المرأة، وتعزيز حضورها في مسيرة النهضة عبر توفير بيئة داعمة لها مكنتها من الارتقاء بها وتحفيزها للقيام بالدور المنوط بها في شتى المجالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز