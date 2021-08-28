سيدات أعمال: شريكة في تحقيق الإنجازات

المصدر: (الشارقة – البيان)

أكدت سيدات أعمال أن المرأة الإماراتية شريكة في تحقيق الإنجازات والتنمية الشاملة وأنها داعم رئيس لجهود الدولة في التنمية والإنتاج عبر مشاركتها ومساهماتها في جميع القطاعات ما يضيف إليها مسؤوليات مستقبلية متجددة تمكنها من التميز والإبداع، وأن المرأة الإماراتية تحظى بتقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة: إن يوم المرأة الإماراتية يتزامن هذا العام مع تطلع دولة الإمارات نحو تدشين خمسين عاماً مقبلة من التنمية المستدامة، وإن ارتياد المرأة مجالات عمل أساسية في عملية التنمية، يجعلها شريكة في تحقيق الإنجازات، كما يضيف إليها مسؤوليات مستقبلية متجددة يمكنها الإبداع فيها، بناء على مؤشرات النجاح التي حصدتها المرأة في العقود الماضية من عمر الاتحاد.

وقالت: استلهمت المرأة الإماراتية الرؤى الحكيمة للقيادة في دولة الإمارات عموماً وفي إمارة الشارقة خصوصاً، ونجحت في القيام بأدوار تنموية على المستويات كافة، بفضل رعاية واهتمام قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

وأضافت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي إننا نعد أن تمكين سيدات الأعمال وتعزيز مهاراتهن ثمرة من ثمار مرحلة طويلة من العمل في ظل الاتحاد، وما اكتسبته المرأة من تجارب يتيح لها المزيد من الإسهام في تطوير قطاع الأعمال وتحفيز فرص التنمية والنهوض.

وأوضحت أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام يمثل علامة فارقة في مستقبل المرأة فهو يستشرف آفاق المستقبل للأجيال القادمة في ظل رؤية طموحة متميزة وضعتها قيادتنا الرشيدة لمستقبل دولتنا الحبيبة واستراتيجية تنمية تكون نموذجاً يحتذى به تشكل المرأة الإماراتية فيها داعماً رئيساً لتحقيقها فهنيئاً للمرأة الإماراتية بقيادتها.

دعم القيادة

وقالت المهندسة فريدة عبدالله قمبر العوضي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات إن المرأة الإماراتية حظيت بتقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل بدءاً من قيام اتحاد دولة الإمارات في 2 من شهر ديسمبر 1971، فقد كان القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه باني نهضة الإمارات حريصاً على دعم المرأة وتمكينها وتقدمها والاعتراف بحقوقها. وسار على نهج هذه الرؤية الحكيمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات فتعزز دور المرأة وفتح أمامها آفاقاً واسعة، لتكون شريكاً أساسياً مع الرجل.

وأوضحت أن ما حققته المرأة من إنجازات كان ثمرة لرعاية وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحرصها على توفير الإمكانات والفرص كافة للارتقاء بمستوى المرأة وتوفير البيئة المناسبة لها لتشارك وعلى أوسع نطاق في نهضة البلاد.

ثقة غالية

وأعربت عائشة الحلامي، عضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري عن فخرها بالاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، وتوجّهت باسم الموظفات في المجموعة بالشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتخصيص يوم 28 من أغسطس من كل عام للاحتفال بهذه المناسبة.

وذكرت أن إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عبارة المرأة طموح وإشراقة للخمسين شعاراً للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، خير دليلٍ على ثقتها الغالية بقدرات وإمكانات بنات الوطن في استكشاف آفاقٍ جديدةٍ في المجالات كافة العلمية والعملية التي تُحقّق طموحات وطننا في استشراف المستقبل والمُساهمة في وضع خططه وصناعته.

وقالت إن إحدى أهم أولوياتنا في مجموعة بنك أبوظبي التجاري الالتزام بتمكين المرأة وتوفير التوجيه والإرشاد اللازم لتحقيق الإنجازات التي تطمح لها ومواصلة التقدّم نحو مناصب قيادية مرموقة. فنحن نسعى دوماً للحفاظ على بيئة عمل محفّزة جوهرها المساواة والتنوع لنحقق النجاح. ونفخر اليوم بأن نحو 79% من كوادرنا الإماراتية هي من النساء، وتشغل المواطنات نسبة 50% من مجموع الكوادر الإماراتية في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة.

وأضافت: «تتولى المرأة الإماراتية اليوم العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية في الدولة مدعومةً بالتشريعات والقوانين التي حفظت حقوقها وعزّزت مشاركتها. وقد تم إنجاز الكثير في مجال تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونتطلع قدماً إلى المزيد من النجاحات والتجارب الملهمة، كالإعلان أخيراً عن اختيار المهندسة الإماراتية نورا المطروشي، ذات السبعة والعشرين عاماً، من بين 4000 مرشح لتكون واحداً من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد، وتصبح بذلك أول رائدة فضاء عربية، مؤكدةً أمام العالم بأسره أن المرأة الإماراتية سندٌ للوطن، وإبراز ريادتها في امتلاك المعرفة والخبرة لرفع سقف الطموح والتحدّي والتميّز في المجالات كافة».

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