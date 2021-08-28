43 % حصة المرأة من وظائف «أراضي دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

نجحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي في تمكين وتعزيز دور المرأة، من خلال تبوؤها مناصب قيادية بما يزيد على 21 % من مجموع الوظائف القيادية في الدائرة، فيما بلغت نسبة الإناث من إجمالي موظفي الدائرة أكثر من 43 %.

وساهمت المرأة في لعب دور مهم وحيوي في مسيرة الدولة التنموية على كافة الأصعدة، وإننا في دائرة الأراضي والأملاك في دبي إذ نحتفل اليوم بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»؛ نلمس حجم الإسهام الذي باتت تشارك فيه الإماراتيات في مجتمعنا، في القطاعين العام والخاص.

ولطالما أولت القيادة الرشيدة اهتماماً بالغاً نحو قيم الإنصاف والاحترام للمرأة والحرص على رعايتها وتوفير فرص التعليم والعمل على حد سواء، كوصفة مثالية لانخراط كافة بنات الإمارات لمواصلة رحلة التنمية والازدهار واللحاق بركب الحضارة المتقدمة، وقد ظلت هذه الرسالة حية في قلوبنا بفضل متابعة وتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

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