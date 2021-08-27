عبد العزيز النعيمي: المرأة الإماراتية استطاعت مواجهة الصعاب بالصبر والعزيمة

المصدر: عجمان - وام

أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان أن ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات ملموسة يعكس الاهتمام البالغ الذي أولته ولا تزال توليه دولة الإمارات لتمكين المرأة ومساندتها وتحفيزها والاستفادة من طاقاتها الكامنة، لتكون شريكاً فاعلاً في عملية التنمية وتعزيز وتعظيم إنجازات الوطن الذي أصبح فخراً لمواطنيه وللعالم أجمع بما حققه من ريادة وتقدم في الميادين كافة.

وقال إن المرأة الإماراتية استطاعت مواجهة الصعاب والتحديات متحلية بالصبر والعزيمة القوية لتحقيق مبتغاها مما جعلها مبعث فخر للجميع.. واليوم تمضي بكل تميز ومسؤولية نحو استشراف مستقبل عظيم متسلحة بالعلم والأخلاق الرفيعة والمبادئ الأصيلة ونحن على ثقة تامة بأن المجتمع الإماراتي الذي يضع المرأة في المكان الملائم لها فإنه يتحضر ويتقدم ويتجدد.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، وتماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين».

أهمية

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد: «يطيب لي بهذه المناسبة العزيزة أن أعرب عن تقديرنا وامتنانا لقيادتنا الرشيدة التي تولي أهمية عظيمة ومكانة بارزة للمرأة الإماراتية التي تتميز بها عن غيرها من شعوب العالم، ونتقدم بكل التقدير والعرفان والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على دعمها الاستراتيجي والتنموي الرائد للمرأة ومن خلال هذا الدعم أثبتت المرأة الإماراتية تفوقاً مهماً في عملها وتبوأت بفضل ذلك مناصب رفيعة في كل قطاعات العمل».

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