منظمة المرأة العربية تهنئ المرأة الإماراتية بيومها

المصدر: القاهرة - وام

هنأت منظمة المرأة العربية دولة الإمارات وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام.

وأعربت المنظمة عن عميق التقدير للتجربة الإماراتية المتميزة في تكريس حقوق المرأة وضمان إدماجها العادل والمتوازن في جميع القطاعات وفي أرفع المناصب، مشيرة إلى أن حضور المرأة اللامع في فريق عمل مسبار الأمل مشهد معبر وواضح الدلالة على مكانة المرأة في الإمارات العربية المتحدة.

ووجهت المنظمة خالص التحية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مثمنة ما حققته نساء الإمارات من تقدم لافت يسهم بشكل عميق في النهضة الإماراتية الشاملة.

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