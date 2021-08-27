محمد بن راشد يكافئ منقذي قطة فريج المرر

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

أفاد منقذو قطة فريج المرر أنهم حصلوا على مكافأة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث تم تسليم كل واحد منهم 50 ألف درهم وشكرهم على عمل الرحمة الذي قاموا به.

وقال المنقذ الاول أشرف بلينزة مغربي الجنسية لـ«البيان» إنه حصل على مكافأة قدرها 50 ألف درهم وكذلك حصل كل من الثلاثة الاخرين الذين شاركوا معه في انقاذ القطة على المبلغ نفسه، وتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مكرمته.

وكانت «البيان» انفردت بعمل لقاء مع منقذي القطة في موقع الحدث وذلك بعد انتشار فيديو يوضح إنقاذهم لقطة بعد ان حاولت القفز من الطابق الثالث من احدى البنايات في منطقة فريج المرر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للتعرف عليهم لتقديم الشكر لهم على ذلك العمل الإنساني.

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