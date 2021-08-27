شخبوط بن نهيان يحضر حفل تنصيب رئيس زامبيا

المصدر: لوساكا - وام

شهد الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، مراسم تنصيب هاكايندي هيشيليما رئيس زامبيا.

ونقل إليه خلال مراسم التنصيب تهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأثناء حضوره التقى رؤساء دول كل من كينيا وتنزانيا وزيمبابوي وناميبيا، كما التقى في الزيارة عدداً من الوزراء من دول مختلفة.

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