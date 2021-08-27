محمد بن زايد: المرأة الإماراتية شريك أساسي في الإنجازات الوطنية

المصدر: البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن المرأة الإماراتية شريك أساسي في الإنجازات الوطنية المتحققة خلال الخمسين عاماً الماضية، مؤكداً اعتزازه بعطائها ودورها الفاعل في المجتمع.

وقال سموه، اليوم، عير حسابه الرسمي في «تويتر»: «نعتز بعطاء المرأة في الإمارات، ونفخر بأدوارها مربية أجيال، وعنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني».

وأضاف: «وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نهنئها بما أنجزت ونالت من ثقة، فهي شريك أساسي في إنجازاتنا الوطنية خلال الخمسين عاماً الماضية، وفي كل خطوة طموحة نخطوها خلال العقود المقبلة».

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