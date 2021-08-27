محمد بن راشد يهنئ الشيخة فاطمة بنت مبارك بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في يوم المرأة الإماراتية على جهودها عبر عقود.

كما هنأ سموه بنات الإمارات بالإنجازات التي حققنها واللبنات التي شيدنها، وهنأ سموه شعب الإمارات بمجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً وتلاحماً ندخل به الخمسين الجديدة .

وقال سموه: في يوم المرأة الإماراتية نهنئ أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله على جهودها عبر عقود… ونهنئ بنات الإمارات بالانجازات التي حققوها واللبنات التي شيدوها .. ونهنئ شعب الإمارات بمجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً وتلاحماً ندخل به الخمسين الجديدة ..

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