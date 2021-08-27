عبدالله بن زايد: مقومات المرأة الإماراتية ساهمت في تبوؤ الدولة مكانة مرموقة في السلك الدبلوماسي

المصدر: البيان

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إن مقومات المرأة الإماراتية التي تسلحت بالعلم والمعرفة وسخرت كل إمكانياتها من أجل دولة الإمارات، ساهمت في تبوؤ الدولة مكانة مرموقة في السلك الدبلوماسي وتشكيل شبكة علاقات متميزة للدولة وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية وتحقيق الكثير من الإنجازات المثمرة.

واضاف سموه ــ في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ــ أنه مع طموحاتها المستمرة ستعمل المرأة الإماراتية جاهدة على تحقيق أهداف دولة الإمارات المستقبلية استعداداً للخمسين عاماً المقبلة ليكون وطناً مشرقاً ومتقدماً قادراً على التنافس في كافة المجالات.

وأشار سموه إلى أن المرأة الإماراتية تشغل حالياً مناصب دبلوماسية مختلفة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث تمثل نسبة السيدات الإماراتيات إلى الذكور في الوزارة 42.5%، ويشمل السلك الدبلوماسي الإماراتي تسع سفيرات بالإضافة إلى قنصل عام يمثّلن الدولة ووجهها الحضاري المشرق في الخارج.

وقال سموه: "لا شك أن الإنجازات الحضارية الشاملة والنقلة النوعية المتميزة التي حققتها المرأة الإماراتية تعتبر ترجمة عملية للرؤية الحكيمة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية".

وأكد سموه الثقة بقدرة المرأة الإماراتية في تعزيز المسيرة الطموحة نحو المستقبل.

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