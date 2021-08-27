نسائية طرق دبي تواكب احتفال الإمارات بالمرأة الإماراتية تحت شعار "المرأة طموح وإشراقة للخمسين"

المصدر: البيان

احتفلت اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات بيوم المرأة الإماراتية من خلال تنظيم سلسلة من الفقرات الشيقة ضمن برنامج متكامل لاحتفالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت شعار (المرأة طموح وإشراقة للخمسين)، الذي تم إطلاقه على احتفالات عام 2021، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

وتزامنا مع احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية، قام معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بتكريم جميع الموظفات المتميزات على مستوى الهيئة، وذلك على جهودهن خلال الفترة الماضية وإخلاصهن وتفانينهن في العمل، وذلك ترجمة لتوجيهات الحكومة الرشيدة، وتأكيداً لحرص القيادة العليا في الهيئة على تثمين عطاء المرأة في مجال تخصصها مما يعزز من تميزها وتحقيقها النتائج المشرفة.

واستضافت الهيئة سعادة الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، المتحدث الرسمي بأسم القطاع الصحي في الدولة في جلسة افتراضية بحضور قياديات وموظفات من الهيئة، بهدف تسليط الضوء على عدد من المحاور الرئيسية من بينها دور المرأة الإماراتية في رحلة العبور الى بوابة الخمسين، وإسهاماتها في القطاع الصحي، بالإضافة الى أبرز خصائص القيادة النسائية ومستقبلها.

وبهذه المناسبة، قالت موزة المري، مدير إدارة تنفيذي بمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، رئيس اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات: "تحظى المرأة الإماراتية برعاية ودعم كبيرين من قيادتنا الرشيدة خاصة سمو الشيخة فاطمة بن مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، حيث أثبتت المرأة قدرتها على مواجهة التحدي، وسجلت حضوراً فاعلاً في مختلف المجالات، وخاصة قطاع النقل الذي شهد عودة النمو في عدد مستخدمي الحافلات ومركبات الأجرة ووسائل النقل البحري لما قبل الجائحة بنسبة 70%، ما يعد مؤشرًا إيجابيًّا للعودة إلى الحياة الطبيعية والتعايش ضمن الإجراءات الاحترازية".

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