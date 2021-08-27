لطيفة بنت محمد لـ« البيان»: يملؤنا الفخر بمكانة المرأة الإماراتية ودورها النشط في المجتمع

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في تصريح لـ«البيان» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، أن المرأة الإماراتية هي لبنة أساسية ولا غنى عنها في رسم ملامح مستقبلنا المشرق، وقالت سموها: لطالما كان للمرأة الإماراتية حضور قوي في نهضة الإمارات.

وأضافت سموها: اليوم يملؤنا الفخر والاعتزاز بالمكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية ودورها النشط عبر كافة مستويات المجتمع، سواء بالقطاع العام أو الخاص، فطالما كانت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة تقدر مساهمة المرأة وتبذل كل جهد لتوفير بيئة داعمة لها حتى وصلت المرأة الإماراتية لمجال الفضاء، مع إعلان الإمارات هذا العام عن أول رائدة فضاء عربية وإماراتية، وتواصل ابنة الإمارات دورها الريادي في قيادة المؤسسات والمبادرات والشركات الناشئة عبر مختلف القطاعات، كما تشغل أعلى المناصب الحكومية المرموقة، لتؤكد بذلك أهمية دورها الحيوي في بناء الأسرة ودعم مستقبل دولتنا العظيمة.

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