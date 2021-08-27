قرقاش: مبادرات الإمارات الإنسانية تجاه الشعب الأفغاني نهج إنساني

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مبادرات الإمارات الإنسانية الخيّرة تجاه الشعب الأفغاني الكريم، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في هذا الخصوص، تقع في سياق النهج الإنساني الذي نفخر به ويعبّر عن قيمنا، العائلات والنساء والأطفال الأفغان محور اهتمام سموه ومن خلال متابعة لصيقة بالبعد الإنساني لهذا الملف الشائك.

جاء ذلك في تدوينة لمعاليه على حسابه الرسمي في «تويتر».

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