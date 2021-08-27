%57.4 نسبة الموظفات في صندوق الزكاة

المصدر: (دبي - البيان)

احتفى صندوق الزكاة بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 من أغسطس من كل عام، مسلطاً الضوء على دعم القيادة الرشيدة لتمكين المرأة في الإمارات، فيما تبلغ نسبة الموظفات في الصندوق نحو 57.4 % من إجمالي الموظفين. وأكد عبد الله عقيدة المهيري – أمين عام صندوق الزكاة أن المرأة الإماراتية تحظى بتقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل بدءاً من قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971.

وقال المهيري: إن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني نهضة الإمارات كان حريصاً على دعم المرأة وتمكينها وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام تقدمها والاعتراف بحقوقها، كما أسهمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في تعزيز حضور المرأة الإماراتية عبر دعم برامج تمكينها وإشراكها في برامج التنمية في مجالات الحياة العامة كافة.

تحفيز

ولفت إلى أن صندوق الزكاة يقوم بمراعاة المرأة في العمل لتحفيزها ومساعدتها في الابتكار، وذلك من خلال توفير سبل الراحة في العمل، ومنها تطبيق الدوام المرن وتطبيق الاستئذان خلال الدوام الرسمي، بالإضافة إلى أن الصندوق يقوم بتوفير الورش العملية لمساعدة موظفاته على التطوير الذاتي والتطوير المهني ويحثها على التعليم، مشيراً إلى أن نسبة عدد الموظفات في صندوق الزكاة بلغت 57.4% من إجمالي الموظفين، من خلال خطة الاحتفاظ بالموظفين، تقديم مبادرات عدةلدعم المرأة العاملة ودعم التوازن بين الجنسين بشكل سنوي، بلغت نسبة الموظفات في الفئة التنفيذية بنسبة 68% وتليها الفئة الإشرافية بنسبة 58%.

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