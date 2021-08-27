مسؤولون: ابنة الإمارات نموذج عالمي للمرأة العصرية المبدعة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد مسؤولون أن المرأة الإماراتية أصبحت في ظل القيادة الرشيدة نموذجاً عالمياً رائداً للمرأة العصرية المبدعة. وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: قدمت الإمارات كل سبل الدعم والرعاية لتمكين المرأة للمساهمة في تطوير مختلف القطاعات في الدولة من خلال حلول مبتكرة قادرة على إحداث أثر إيجابي.



قدوة



ومن جانبه أكد حمد المنصوري مدير عام دبي الرقمية: أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في النجاح والتميز بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادة دولة الإمارات الرشيدة، ومن الرعاية الكريمة وغير المحدودة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات». كما أنها أصبحت شريكة فاعلة في مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع القطاعات، وتركت بصماتها الواضحة في الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في سعيها لترسيخ مكانتها العالمية في كافة المجالات.



شراكة



وبدورها قالت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال: منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإلى يومنا هذا كانت المرأة ولاتزال شريكا أساسياً ومحورياً في عملية التنمية والبناء، حيث ساندت قياداتنا الرشيدة خلال كافة مراحل مسيرة الاتحاد جميع شؤون وقضايا المرأة واهتماماتها، ملبيّة مطالبها وطموحاتها المتنامية، بأن تكون جزءاً أساسياً ومحورياً في نهضة الوطن والمواطن على حد سواء، وذلك من خلال تشجيعها ودعمها للحصول على كافة حقوقها، وعبر تمكينها اجتماعياً واقتصادياً، وجعلها عضواً فاعلاً في مختلف مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية والخاصة، أسوة بأخيها الرجل، بحيث يكونا معاً شركاء في رحلة التطوير والبناء والتخطيط لرؤى المستقبل.



سعادة



وقال محمد محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»: إنه في ظل احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، لا يسعنا إلا أن نستذكر كلمات الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي قال فيها إن لا شيء يسعده أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكانة اللائقة بها، واليوم وبعد مرور سنوات على رحيله نستطيع أن نقول بكل فخر، ومن خلال الأساس الذي وضع لبنته، وسار على هديه القادة الكرام، إن هذه الرؤية قد تحققت بالفعل على أرض الواقع، وفي المقابل، كانت المرأة الإماراتية عند حسن الظن بها، فاستطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات والميادين.

ومن جانبها قالت الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: المرأة الإماراتية التي تكتب قصص النجاح الملهمة في ميادين العلوم والابتكار والتكنولوجيا بفضل التمكين الراسخ من القيادة الرشيدة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،، أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى في تسريع تبنّي الاستدامة على مستوى الفرد والأسرة وإنجاح التحول نحو مجتمع المستقبل الذكي القائم على الطاقة النظيفة.

وإلى ذلك أكد المهندس عويضة المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام والذي يحمل شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، يأتي تجسيداً حقيقياً لطموحها وجهودها وعملها ودأبها طوال الأعوام الماضية للوصول إلى مكانة مميزة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبلورة فعلية لكل ما قامت به من إنجازات مهمة واستثنائية سطرت بها أمجاداً مميزة في سجلات التاريخ.



منجزات



وبدورها قالت فريال توكل الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات: في يوم المرأة الإماراتية نؤكد فخرنا واعتزازنا بمنجزات المرأة في دولة الإمارات، فقد أسهمت جنباً إلى جنب مع بقية أبناء مجتمعنا في مشروع التنمية الوطنية الباهرة التي نقطف ثمارها اليوم، عملت بإخلاص، وبذلت الجهد، وصنعت الإنجاز.

وإلى ذلك قالت ريم بن كرم مدير مؤسسة «نماء» للإرتقاء بالمرأة في الشارقة أن تقدم المجتمعات يقاس بمكانة المرأة لأن المكانة المتميزة للمرأة هو مؤشر على تقدم الثقافة والعلوم والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية والحالة الاقتصادية.

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