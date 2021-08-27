عارف المهيري: النساء 50.4 % من مواطني دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أكد عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، أن الأرقام والإحصاءات كشفت عن تعاظم دور المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات التنموية، نظراً لما تحظى به من رعاية من القيادة الرشيدة. وقال المهيري في تصريحات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: إن نصف المجتمع من المواطنين في إمارة دبي من النساء بنسبة بلغت 50.4 % وإن 94.2 % منهن متعلمات، ما يعد إنجازاً حضارياً واجتماعياً.

مشاركة الإماراتيات في سوق العمل بإمارة دبي تناهز 35.9%

97.9 %

نسبة المعلمات الإماراتيات من إجمالي المعلمين الإماراتيين

وأوضح أن مشاركة الإماراتيات في سوق العمل بإمارة دبي تناهز 35.9%، وأن 64% من المشتغلات يحملن درجة البكالوريوس فما فوق، ما انعكس بشكل كبير على نسبة الإماراتيات المشتغلات في مهن المعرفة، إذ بلغت نسبتهن 69.2% تمثل المهن القيادية والاختصاصية ومساعديهم.

وكشف المهيري عن الدور الكبير الذي تلعبه المرأة الإماراتية في مجالي التعليم والصحة في الإمارة، إذ بلغت نسبة المعلمات الإماراتيات 97.9% من إجمالي المعلمين الإماراتيين، مشيراً إلى مشاركة 505 طبيبات و61 صيدلانية و42 ممرضة في المنظومة الصحية بالإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز