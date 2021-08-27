44 % من موظفي محاكم دبي إماراتيات

المصدر: دبي - البيان

احتفل «مجلس الجوهرة النسائي» في محاكم دبي افتراضياً بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وذلك بحضور طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وتشغل المرأة الإماراتية ما نسبته 44% من مجموع موظفي محاكم دبي.

يأتي ذلك في إطار احتفالات الدولة بهذه المناسبة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة الخمسين».

وقال طارش المنصوري: «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» هذا هو شعار يوم المرأة الإماراتية 2021 الذي أُطلِقَ بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين»، لأنه لأكبر دليل على أن المرأة تمثل مكانة عالية جداً في الإمارات وإن هذا الشعار يوحي بأن الإمارات لم ولن تتوقف عند هذا الحد الذي بلغته من تمكين وتقدير المرأة في الإمارات بل المرأة هي شمس المستقبل المشرقة الطامحة المبشرة بكل جديد ورائع، ومن من الدول في العالم كالإمارات التي بلغت فيها المرأة من التقدير والتمكين مبلغاً متقدماً جداً بل صارت فيه الأولى في ذلك، فالإمارات الأولى عالمياً في احترام المرأة والحفاظ على كرامتها، كما تشغل المرأة الإماراتية نسبة 66% من وظائف القطاع العام، منها 30% في مراكز صنع القرار، وهي في محاكم دبي تشغل ما نسبته 44% من مجموع موظفي المحاكم وتحتل خمسة من نساء الإمارات مناصب القضاء في محاكم دبي هن من رائدات مجال القضاء في الإمارات.

تقدير

كما أكد أن الإمارات من أكثر الدول عملاً على تقدير المرأة وتمكينها لأنها تدرك تمام الإدراك قيادة وشعباً أن المرأة هي الحاضنة والمدرسة والراعية والقلب الرحيم والعقل المدبر للحياة، وأنها كلما مُكنت ازداد المجتمع رقياً وتماسكاً وسلامة من كل آفة؛ لأنها القلب الرحيم والعقل المبدع الباحث المعطي الذي لا يبخل وكيف تبخل المرأة وهي الأم والابنة والزوجة إنها، العطاء الكبير إذا تربت على كل فضيلة وخير، وإننا في الإمارات لم ولن ندخر جهداً قيادةً وشعبا عن تمكين المرأة ورفع مكانتها وحفظ كرامتها؛ لأن في ذلك استفادة عظيمة من الإمكانات والقدرات الفكرية والنفسية للمرأة بإهمالها خسارة فادحة للمجتمع بكافة أطيافه.

حرص

ومن جانبها قالت جميلة الهاملي رئيس المجلس النسائي في محاكم دبي: حرصاً من المجلس النسائي على تفعيل دور التواصل الاجتماعي بين عضواتها وموظفات الدائرة نظم المجلس حفلاً افتراضياً خاصاً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه المرأة في المجتمع الإماراتي سواء كأم أو في الجانب الوظيفي، حيث تم خلال الحفل استضافة السيدة مريم السويدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في محاكم دبي، كأونها أول عنصر نسائي تشغل وظيفة مدير إدارة في محاكم دبي لما حصلته من بيئة عمل داعمة للمرأة، تعزز من جهودها، وتأخذ بيدها لتسلك طريق التميز والإبداع، كما تم عمل مسابقة تحت عنوان «ملامح إماراتية» وتم السحب على أسماء الفائزات ضمن برنامج الحفل، وقد تم الإعلان عن مبادرة «أون لاين بازار».

وفي كلمة لمريم السويدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تطرقت فيها إلى مسيرتها المهنية الحافلة بالعديد من الإنجازات والتي كانت أبرزها فوزها في جوائز محاكم دبي للتميز وفوزها ضمن فريق العمل في جوائز التميز على مستوى الحكومة.

كما أشارت إلى أهمية الملهمين في حياة الشخصيات الناجحة وأكدت على ضرورة الحرص على التعلم المستمر ومن المهم إتقان لغة كل عصر – كل عصر له علومه ومعارفه وخبراته المتغيرة والمتجددة

كما ألقت الضوء على مبادرة مدرسة الحياة إحدى المبادرات التابعة للبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وحثت موظفات الدائرة على المشاركة في هذا النوع من البرامج لضمان مواكبتهم لآخر المستجدات في شتى المجالات المهنية والحياتية التي ستنعكس على سعادتهم وجودة حياتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز