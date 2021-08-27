حصة بنت حمدان بن راشد: فخورة بنجاحات ابنة الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

قالت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، في يوم المرأة الإماراتية، أود أن أعرب عن فخري بنجاحات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتعبير عن امتناني اللامحدود لكل ما استطعنا أن ننجزه معاً وما نطمح لتحقيقه في هذا العصر.

تواجهنا العديد من التحديات المهمة، وأعتقد أن المرأة لها دور أساسي وفعال لإيجاد الحلول لتعزيز وتطوير مجتمعنا وأنا واثقة بنجاحنا. أنا أحترم وأقدر إنجازات زميلاتي الإماراتيات، أود أن أهنئكن وأعرب عن إيماني الكامل بقدرتكن على الابتكار والقيادة والتفوق فليس هناك ما لا نستطيع إنجازه.

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