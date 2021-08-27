2200 مشارك من 170 منظمة في المؤتمر الكشفي العالمي بدبي

المصدر: دبي ـ وام

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الكشفي الثاني والأربعين بمشاركة 2200 مشارك من 170 منظمة عضو في المنظمة العالمية للحركة الكشفية والذي تستمر فعالياته حتى يوم 29 أغسطس الجاري بمشاركة متميزة من جمعية كشافة الإمارات التي تشارك في المؤتمر بوفد مهم في إطار حرصها على المشاركة في جميع الأحداث والفعاليات العالمية التي تؤكد على قيمة ومكانة الدولة الداعمة للتواجد دائماً عبر الساحة الدولية كمشارك وشريك في جميع الفعاليات العالمية.

فقد شارك في المؤتمر الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة الكشفية العربية، وباقي أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومفوضياتها فيما تم اختيار أحد أعضاء وفد الدولة ليكون ضمن اللجنة التنسيقية للتصويت والاقتراع الإلكتروني، حيث ستشهد أعمال المؤتمر انتخاب اللجنة الكشفية العالمية التي ستدير الحركة الكشفية للثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلى التصويت على باقي القرارات واستضافة الفعاليات الكشفية الكبرى.

وتستضيف الدولة الحدث الأكبر في الحركة الكشفية والذي يعد الجمعية العمومية للحركة الكشفية وفيه يتم إقرار وتعديل الدستور الكشفي العالمي وإقرار الخطة الإستراتيجية والاطلاع على أحدث القضايا التي تشغل بال العاملين في الحركة الكشفية في العالم.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة رئيس المؤتمر بارام بالاني، والتعرف على عملية التصويت الإلكتروني، واستكشاف تقرير الإستراتيجية العالمية للكشافة في فترة الثلاثية 2017 ـ 2021 مع كريج توربي، رئيس اللجنة الكشفية العالمية، وأحمد الهنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية.

كما تضمنت جلسة الافتتاح استعراض آفاق مرونة الحركة الكشفية في جميع أنحاء العالم خلال جائحة «كوفيد 19»، وكذلك التعرف على نتائج المنتدى الكشفي العالمي الرابع عشر الذي أقيم في الأسبوع الماضي، والذي يعكس الاحتياجات والتطلعات الحالية للشباب في الكشافة.

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