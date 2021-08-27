خالد بن زايد: المرأة الإماراتية أثبتت للعالم قدرتها على تحقيق الإنجازات الاستثنائية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحبة نموذج متفرد على مستوى العالم، في دعم المرأة وتمكينها، إذ أثبتت المرأة الإماراتية للعالم، قدرتها على المنافسة، وتحقيق الإنجازات الاستثنائية، من خلال تقلدها أعلى المناصب، حتى أصبحت نموذجاً في الطموح والإبداع والعطاء، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، التي وفرت للمرأة الإماراتية كل الدعم، لتصبح شريكاً للرجل في مسيرة التنمية الشاملة للوطن.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام: يوم المرأة الإماراتية هذا العام، يأتي في مرحلة نوعية، ونحن نحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالـ 50 عاماً القادمة من عمر دولتنا، تأكيداً على استمرار مسيرة التمكين والدعم والرعاية للمرأة الإماراتية، التي تعد شريكاً رئيساً في جميع إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة.

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