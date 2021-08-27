أمينة الطاير: ابنة الإمارات شاركت الرجل في القيادة والتميز

المصدر: (دبي - وام)

قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة: إن المغفور له، بإذن الله، تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حكيم العرب كان شديد الحرص على تأسيس جيل نسائي قادر على مشاركة الرجل في القيادة والتميز والنهضة والتطوير، وتمكين المرأة الإماراتية في شتى المجالات، حيث حقق لها العديد من الإنجازات المبهرة تحت سقف اتحاد الإمارات، وأضحت أنموذجاً فريداً يحتذى به، وعلى الخطى والنهج نفسه سارت سفينة الخير إلى مرافئ الأمان خدمة للقطاعات النسائية، حيث قدمت قيادتنا الرشيدة كل الإمكانات المتاحة لتمكين المرأة وما تخصيص يوم خاص للمرأة الإماراتية إلا دلالة قاطعة على صحة الق

دعم

وأضافت الشيخة أمينة: إننا نحتفل اليوم بهذه المناسبة تعزيزاً ودعماً للمرأة الإماراتية ودورها الريادي في منظومة الاستدامة يقيناً منا بأن المرأة روح المكان ومكان الروح وقلب المجتمع النابض، لابد لنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لأغلى الأمهات «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ونثمن دورها الريادي لدعم ومساندة وتمكين المرأة الإماراتية، للقيام بدورها الريادي والحضاري في خدمة المجتمع وجهودها المثمرة والمتواصلة في دعم التشريعات والقوانين الداعمة لحقوق المرأة في الإمارات، التي أسهمت بدورها في نيل المرأة حقوقها متساوية مع الرجل باعتبارها شريكاً استراتيجياً في منظومة الاستدامة، لتكون حافزاً لها لإطلاق طاقاتها المبدعة ولتتبوأ أعلى المناصب القيادية في الدولة.

واعتبرت أن خطى «أم الإمارات» تقف في صدارة القيادات النسائية العربية، بل والعالمية وتبقى الأرقام والإحصاءات خير دليل وبرهان، حيث يضم مجلس الوزراء 9 وزيرات من مجموع الوزراء. كما بلغت مشاركة المرأة في مجلس الوزراء أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي يعكس الموقف القوي، الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية بفضل التمكين والإشراك السياسي للمرأة في الحكومة ومساندة أم الإمارات لذلك.

وأوضحت: إنه وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رفعت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءاً من الدورة الانتخابية 2019 وفي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 3 أكتوبر 2015 بلغ عدد المرشحات 78 مرشحة، أي ما نسبته 23.6% من إجمالي العدد، وفي انفراد عالمي احتلت المرأة الإماراتية صدارة قبة البرلمان بانتخاب الدكتورة أمل القبيسي رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي، ما يجعلها أول امرأة لرئاسة المؤسسة البرلمانية على المستوى الإقليمي.

وقدمت الشيخة أمينة التهنئة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مثمنة جهودها ودورها الاستثنائي والرائد دعماً للمرأة والطفولة الإماراتية المبدعة، واحتضانها للأيتام بلا حدود.

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