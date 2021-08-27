«تريندز»: المرأة الإماراتية أكدت كفاءتها وجدارتها العالية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

احتفى «تريندز للبحوث والاستشارات» بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس كل عام؛ تقديراً لجهودها ومساهمتها الفاعلة في نهضة وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد كرم الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي بهذه المناسبة موظفات «تريندز»، مثمناً دورهن في البحث العلمي الهادف لبناء جيل متمكن بالمعرفة.

وقال الدكتور محمد العلي في تصريح بهذه المناسبة: إن المرأة الإماراتية تحظى بدعم وتقدير القيادة الحكيمة المتواصل منذ اليوم الأول لتأسيس الدولة إلى يومنا هذا، حيث حرصت قيادة الدولة على توفير كل السبل لتمكينها وإزالة جميع المعوقات، التي تقف حائلاً أمام تقدمها ومساهمتها إلى جانب شقيقها الرجل في عملية البناء والنهضة للوطن.

وشدد د. العلي على أن المرأة الإماراتية أكدت يوماً بعد يوم كفاءتها وجدارتها العالية، وتميزها في كل مكان عملت به بفضل هذا الدعم، بحيث أصبحت اليوم وزيرة ومديرة ومسؤولة وطبيبة ومهندسة ومُعلّمة وباحثة وفي مجال الفضاء والجيش والشرطة، وفي شتى المجالات الفنية والإدارية.

وقال الدكتور محمد العلي: إن دولة الإمارات تعيش اليوم فرحة كبرى بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية، ليس على الصعيد الوطني فقط، وإنما على الصعيدين الإقليمي والدولي كذلك.

وأشاد الدكتور العلي بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بإطلاق شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لعام 2021 ليكون «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، وذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين».

وقال: إن هذا التوجيه يجسد طموح المرأة الإماراتية بمستقبل مشرق مزدهر وأكثر تقدماً وإنجازاً، وقال: إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يتم سنوياً في الثامن والعشرين من شهر أغسطس، وهو ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام سنة 1975، يأتي تقديراً وعرفاناً لجهودها وحضورها القوي وعطائها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل، ولا سيما أنها سطرت قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل، وأثبتت أنها على قدر عالٍ من الكفاءة والمسؤولية،

فتحية إلى كل امرأة إماراتية أينما كانت وفي أي موقع، وتحية لأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا في هذا اليوم العزيز على أنفسنا.

واختتم الدكتور محمد عبدالله العلي تصريحه بالتأكيد على أن «تريندز للبحوث والاستشارات» أخذ على عاتقة العمل على تمكين المرأة الإماراتية، وخصوصاً الشابات في مجال المعرفة والبحث العلمي؛ تحقيقاً لدوره المجتمعي الكامل، ورسالته في إيجاد جيل قادر متمكن يؤمن بالمعرفة كونها طريقاً لاستشراف المستقبل.

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