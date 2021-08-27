«الاتحاد للطيران» تنشئ معمل شوكولاتة لشابات إماراتيات من أصحاب الهمم

المصدر: (أبوظبي - وام)

تحتفل مجموعة الاتحاد للطيران، بيوم المرأة الإماراتية، من خلال سلسلة من الفعاليات، التي تسلط الضوء على شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «المرأة طموح وإشراقة للخمسين». وأعلنت «الاتحاد للطيران»، عن تعاون جديد مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تقوم بموجبه الشركة بإنشاء معمل للشوكولاتة للشابات الإماراتيات من أصحاب الهمم، حيث ستحصل الشابات اللاتي تم اختيارهن للعمل في المعمل، على التدريب والإرشاد اللازمين، من قبل خبراء الاتحاد للطهو والحلويات في خدمات الاتحاد للتموين، لإعدادهن والتأكد من جهوزيتهن، إلى حين افتتاح المعمل.

ويتمثل دور الاتحاد في المساعدة بإنشاء المرفق، وتوفير المعدات، وتمويله بالمواد والمكونات الضرورية للعام الأول، كما ستساعد في الترويج للمنتج.

دور مهم

وقالت الدكتورة ناديا بستكي نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية والمسؤولية الاجتماعية في مجموعة الاتحاد للطيران «سيكون لهذا المشروع دور مهم في تمكين النساء من أصحاب الهمم، وخلق فرص عمل لهن في المجتمع. وبصفتي رئيساً للجنة التنوع والشمولية، هدفنا الأول دعم المجتمع، من خلال توفير فرص العمل والتدريب والتطوير».

كما أعلنت الاتحاد للطيران، وفي إطار الاتفاقية القائمة مع هيئة الهلال الأحمر، عن إطلاق مشروع مع مؤسسة الغدير للحرف الإماراتية، بهدف تمكين ودعم النساء ذوات الدخل المحدود، وذلك من خلال إنتاج حرف يدوية مستدامة، حيث ستقوم الاتحاد بتوفير المواد والملابس والأقمشة، ليتم تعديلها، وإعادة استخدامها لأغراض أخرى متنوعة، وحرف يدوية مبتكرة. وسيساعد المشروع مئات السيدات من ذوات الدخل المحدود، في دعم عوائلهن، من خلال توفير مصدر دخل إضافي.

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