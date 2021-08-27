أمير قطر وطحنون بن زايد يبحثان التعاون اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً

المصدر: ( الدوحة - وام )

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أمس وفداً برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى أمير دولة قطر تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

فيما حمله أمير قطر تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والرخاء. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك ونطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بإيجابية، وأضاف أن بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية. جاء ذلك في تدوينة له على حسابه الرسمي في «تويتر».

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