خولة الملا: تتويج لمسيرة سموها الإنسانية

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

أكدت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن تجديد اللقب لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، كمناصرة بارزة للاجئين للمرة الخامسة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعد تتويجاً لمسيرة سموها الإنسانية.

التي تحفل بالعديد من الإنجازات على صعيد توفير الدعم اللازم لمنكوبي الحروب والأزمات، حيث سجلت سموها بصمات عميقة بمبادرتها السبّاقة لرفع المعاناة عن اللاجئين في شتى بقاع الأرض، وبرؤية تسعى دوماً للارتقاء بواقع الإنسان والإسهام في ترسيخ ثقافة الأمل وتحويل التحديات إلى فرص بوصف الإنسان الأصل الأغلى في المجتمعات.

وأشارت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، إلى أن هذه المناسبة تعد مفخرة لإمارة الشارقة السباقة دائماً في الخير، تحت مظلة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه، وهي أيضاً رسالة لأبناء هذا الوطن المعطاء لأن نقوم بدورنا في دعم الأعمال الخيرية الموجهة للاجئين والنازحين الذين لم يختاروا أن يكونوا مشردين وفقراء أو معوزين، والإسهام في بناء مجتمعات مزدهرة ومستقرة قوامها إنسان يتمتع بالصحة والتعليم والوعي المجتمعي الذي يجعله يتخطى الصعاب والتحديات، لتحقيق أحلامه وبناء المستقبل الذي يتطلع إليه.

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