الأمم المتحدة تشيد بدور جواهر القاسمي في مساعدة الأطفال اللاجئين

المصدر: (الشارقة-وام)

دشنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير عقداً مميزاً من العطاء والعمل مع اللاجئين ومن أجلهم.

وأكدت سمو رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة العالمية البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن قضية اللاجئين تتفوق بأهميتها على أي قضية إنسانية أخرى وبشكل خاص الأطفال منهم.

جاء ذلك خلال كلمة سموها في حفل خاص نظّمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (عن بعد) بمناسبة تجديد الثقة بسموها مناصرة عالمية بارزة للأطفال اللاجئين شارك فيه كل من فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحسام شاهين رئيس شراكات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المستفيدين من تجمعات اللاجئين التي شملتها جهود الشيخة جواهر القاسمي.

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه وبتجديد الثقة تدشن المفوضية مع الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي عقداً مميزاً من العطاء والعمل مع اللاجئين ومن أجلهم.

وأشادت المفوضية بمنجزات سموها النوعية والتي تمثلت في الارتقاء بمعايير العمل الإنساني العالمي وفي رصد الحالات الإنسانية عالمياً والمسارعة إلى مد يد العون للمحتاجين وضحايا النزاعات والكوارث سواء عبر المساعدات الطارئة أو المشاريع التنموية طويلة الأمد وبرامج التأهيل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وتناولت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في كلمتها الأبعاد الإنسانية لقضية اللجوء وآثارها المستقبلية قائلةً «في بقاع عديدة من عالمنا ما زال هناك أشخاص يبحثون عن وطن بينهم أرواح فتية لم تعِ يوماً معنى الوطن والانتماء، هؤلاء الأشخاص يرتحلون من بقعة لأخرى لعلهم يجدون فيها بقايا طمأنينة ذلك الوطن المسلوب يحلمون كلّ ليلة بلحظة الرجوع لبلادهم حيث ينتمون إذ يوجد قرابة82.4 مليون إنسان نزحوا عن موطنهم على اختلاف الأسباب نرى في ملامح كلّ منهم حكاية غريبة لا نعلم نهايتها ولكن بيدنا أن نسهّل لهم صِعاب الحياة ونعينهم لتحقيق العيش الكريم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحيّة والنفسيّة أينما كانوا.

جهود

وأشارت سموها إلى أنه بات من الضروري أن تتضافر الجهود العالمية من أجل الوقوف على مسببات اللجوء وعمل كل ما هو ممكن للحد منها وترسيخ الأسس التي يستند عليها استقرار الأمم وبيّنت أن الجهود المشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم قضايا اللاجئين تجسدت بتطوير برامج عربية ودولية لحماية اللاجئين واستثمار طاقتهم لتمكينهم في مجتمعاتهم وتقديم منطقة آمنة لهم تتوفّر فيها المتطلبات الأساسية لحياة مستقرة وصحية.

وأوضحت سموها أن أزمة «كوفيد 19» فاقمت من مشكلات تجمعات اللجوء وأعاقت وصول اللاجئين إلى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية اللائقة ما يستوجب مضاعفة الجهود من أجل مواجهة هذه التحديات.

وفي كلمته خلال الحفل أشار فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن سموها وعلى امتداد السنوات الثماني الماضية ساهمت بتأسيس معايير عالمية عالية للعمل الإنساني وغيّرت حياة أكثر من مليون لاجئ في أكثر من 20 دولة حول العالم لافتاً إلى أن دعم سموها الاستثنائي لم يكن مادياً وحسب بل معنوياً وبشكل كبير حيث زارت اللاجئين في العديد من البلدان واستمعت لهم عن قرب وأوصت بتنفيذ العديد من المبادرات التعليمية والصحية والخاصة بتمكين المرأة.

وتابع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يواجه اللاجئون حول العالم تحديات هائلة إذ إن 85 % من إجمالي 80 مليون لاجئ قسرياً يتم استضافتهم من قبل الدول النامية التي تكافح من أجل تلبية احتياجات مواطنيها خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ما أدى إلى ازدياد معدلات الوفيات ومعاناة الأبرياء وبشكل خاص الأطفال.

وأضاف قدّمت سموها في عام 2020 مساهمات لا تقدّر بثمن في أعقاب ثلاث أزمات وهي جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت والفيضانات في السودان لهذا أعرب عن امتناني العميق لسموها لقبولها دعوة المفوضية لتجديد لقب المناصرة العالمية البارزة للأطفال اللاجئين ونتطلع إلى مواصلة رحلتنا سوياً نحو حماية ومساعدة اللاجئين في شتى أنحاء العالم.

وشهد الحفل عرض تقرير يرصد المحطات النوعية في المسيرة الإنسانية للشيخة جواهر القاسمي منذ العام 2013 وحتى اليوم يتضمن كلمات من شخصيات رسمية ومجتمعية وممثلين عن اللاجئين الذين تغيرت حياتهم نحو الأفضل بفضل جهود سموها وعمق رؤيتها.

وتناول التقرير الزيارات الميدانية التي قامت بها الشيخة جواهر القاسمي إلى كلّ من مصر والأردن وتركيا وباكستان وماليزيا وغيرها من البلدان ليقدم رؤية شاملة عن جهود سموها المعطاءة كما أظهر تركيز جهود سموها على اللاجئين في المنطقة بسبب تصاعد الأحداث فيها حيث استعرض الدعم الذي قدّم من قبل سموها ومن خلال»مؤسسة القلب الكبير«في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن والذي اشتمل على تشغيل مركز مجتمعي وتوفير مواد الإغاثة الأساسية خلال فصل الشتاء وتوفير مستلزمات الوقاية العامة إلى جانب توفير الرعاية الصحية خلال حالات الطوارئ المتعلّقة بفيروس كوفيد 19.

ورصد التقرير جهود سموها في لبنان حيث بادرت إلى إطلاق حملة»سلام لبيروت«من أجل إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة من انفجار مرفأ بيروت العام الماضي 2020 ودعم قطاع الرعاية الصحية والمجتمعية إلى جانب الجهود المتعلّقة في توفير التعليم المناسب للأطفال اللاجئين في لبنان وتوفير مواد الإغاثة الإنسانية للاجئين خلال فصل الشتاء.

مبادرات

وشمل التقرير مبادرات سموها في العراق حيث قدّمت للنازحين العراقيين وبشكل خاص خلال فصل الشتاء مواد الإغاثة الأساسية ووفّرت لهم وحدات الإيواء أثناء أزمة الموصل إلى جانب ذلك واصلت سموها الجهود الإنسانية الكبيرة ووجهت»القلب الكبير«لتقديم مساعدات نقدية طارئة للنازحين العراقيين.

وكشف التقرير حجم مساهمة سموها في جمهورية مصر العربية في إعادة تأهيل عدد من المدارس والمستشفيات وتقديم مساعدات نقدية للنساء اللاجئات والأسر اللاجئة وصولاً إلى الجمهورية العربية السورية التي وجهت سموها بإعادة تأهيل 12 مدرسة فيها وإنشاء مركز مجتمعي في حلب ووصلت يدها البيضاء إلى تركيا حيث قدّمت سموها برامج للدعم النفسي والاجتماعي للنساء في مخيمات اللجوء هناك.

واستعرض التقرير الدعم الذي قدمته سموها في القارة الأفريقية وتحديداً كينيا إذ وجّهت سموها بإعادة تأهيل مركز الرعاية الصحية وإنشاء مدرسة ثانوية داخلية للبنات في مخيم»كاكوما«لتنتقل الجهود إلى جمهورية السودان التي عملت مؤسسة القلب الكبير برعاية وتوجيهات الشيخة جواهر القاسمي على توفير وحدات إيواء طارئة للنازحين السودانيين المتضررين من فيضانات العام الماضي 2020 وصولاً إلى جمهورية الصومال حيث تم توفير الرعاية الصحية للنازحين فيها جراء الاضطرابات والتوترات التي شهدتها.

وعلى صعيد القارّة الآسيوية بيّن التقرير ما قادته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي من جهود إنسانية من خلال»مؤسسة القلب الكبير) إذ قدّمت دعماً لمئات الآلاف من لاجئي الروهينجا في كل من بنغلاديش وماليزيا بالإضافة إلى توفير حزم ومساعدات أساسية ومالية للاجئين في اندونيسيا في الوقت ذاته قدّمت سموها دعماً للاجئين الأفغان في باكستان من خلال إنشاء مركز مجتمعي بالإضافة إلى إعادة تأهيل أربعة مراكز للتأهيل المهني.

واستعرض التقرير شهادات حية على جهود سموها الإنسانية قدمها مستفيدون عن تجمعات اللجوء حول العالم شملت أفغانستان وباكستان ومخيم الزعتري في الأردن ومخيم كاكوما في كينيا إلى جانب الجمهورية السودانية حيث أكدوا في كلماتهم أن المشاريع والبرامج التي رعتها سموها في تجمعاتهم ومخيماتهم غيرت ليس فقط من واقع حياتهم بل منحتهم الثقة بالمستقبل ومكنتهم من الشعور بدورهم الإنساني عبر مساعدتهم على العمل والإنتاج وممارسة واجباتهم الاجتماعية.

مراسم الحفل

وشهدت مراسم الحفل مداخلة لحسام شاهين رئيس شراكات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قال فيها: في عام 2012 بدأ مشوار الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي مع المفوضية عندما قرّرت أن تمنح مليون دولار للأطفال النازحين داخلياً في الصومال وكانت على هيئة مساعدات صحية ومن وقتها لم يتوقّف مشوار العطاء مع سموها ومؤسساتها وتواصل هذا الدعم السخيّ حتى أطلقت سموها حملة القلب الكبير التي تحوّلت إلى مؤسسة لتتواصل جهود الدعم الذي تقدمه سموها وبات محلّ اعتزاز وتقدير من الجميع.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد اختارت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أول مناصرة عالمية للأطفال اللاجئين لدى المفوضية في العام 2013 وذلك استحقاقاً لجهود سموها الإنسانية المتواصلة والتي طالت أكثر المجتمعات والفئات حاجةً وتكريماً لمواقفها الإنسانية الثابتة وانحيازها للفقراء والمحتاجين والعمل على توفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

وخلال عملها الإنساني العالمي أرست سموها معايير جديدة للإغاثة والدعم والمساعدة تمثلت في توجيه دفة العمل الإنساني نحو المشاريع التنموية المستدامة ودعم القطاعات الحيويّة من الصحة إلى التعليم والتأهيل الاجتماعي والمهني ونحو تمكين اللاجئين والنازحين من المساهمة في الإنتاج والتنمية واستعادة ثقتهم بالذات وبالمستقبل.

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