المغرب يوقّع على ميثاق «العربية للتعاون الفضائي»

المصدر: (أبوظبي - البيان )

وقّعت المملكة المغربية على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، وذلك أثناء زيارة وفد رسمي مغربي إلى مقر وكالة الإمارات للفضاء في أبوظبي، جرى خلالها بحث آفاق التعاون في المجال الفضائي بين البلدين الشقيقين.

ويأتي توقيع المملكة المغربية على الميثاق تلبيةً للمبادرة التي أطلقها في مارس عام 2019 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشرف عليها وكالة الإمارات للفضاء، والرامية إلى تأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي، وتضم في عضويتها 14 دولة، هي: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، والأردن، والجزائر، وتونس، والسودان، ومصر، ولبنان، والمغرب، والعراق، وموريتانيا.

أهداف

وتهدف المجموعة العربية للتعاون الفضائي، التي انطلقت بمبادرة من الدولة وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، إلى تشجيع التعاون الفضائي العربي في جميع الأنشطة الفضائية ذات الأهداف المشتركة، وتحقيق الانسجام في الممارسات التنظيمية بين الجهات الفضائية، وتنسيق مواقف أعضاء المجموعة العربية لتبني رأي موحد في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالفضاء، وذلك في حدود المهام والاختصاصات المنوطة بالمجموعة، والعمل على تعاون فضائي عربي أوسع وأشمل في مجال الفضاء.

ورحب إبراهيم القاسم مستشار علوم الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء بزيارة الوفد الرسمي المغربي برئاسة الدكتور أدريس الحداني مدير عام المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي إلى مقر وكالة الإمارات للفضاء.

وقال: تأتي هذه الزيارة الأخوية تحت مظلة مبادرة المجموعة العربية للتعاون الفضائي في إطار الزيارات الثنائية لتبادل المعارف والخبرات وللتعرف إلى الإمكانيات ومناقشة آخر المستجدات وتوطيد العلاقات وبحث سبل تفعيل التعاون الثنائي والمشاريع المشتركة مع الدول العربية الشقيقة.

وأضاف: إن مبادرة المجموعة العربية للتعاون الفضائي التي تتبناها وترعاها دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف تعزيز التعاون الفضائي العربي، بما يقود إلى تحقيق مكانة عالمية في مجال الفضاء ورؤية موحدة، وتعاون مثمر يصب في مصلحة الدول الشقيقة عبر الاستفادة من تطورات قطاع الفضاء، وتطوير استخداماته في الأغراض السلمية.

دلالة

وبدوره، أكد الدكتور إدريس الحداني مدير عام المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، أن المملكة المغربية كانت حريصة على الانضمام إلى المجموعة العربية للتعاون الفضائي، كما أن المركز كان حريصاً على التوقيع على الميثاق الأساسي للمجموعة حضورياً، وخلال زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في دلالة كبيرة على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لاسيما في مجال الفضاء.

وقال: إن الزيارة تستهدف أيضاً بحث سبل تطوير آفاق التعاون الفضائي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي يشهد فيها القطاع الفضائي تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، ونحن نتطلع إلى تفعيل التعاون الفضائي أكثر في المستقبل بين الدولتين الشقيقتين في كافة المجالات المشتركة التي تخدم أهداف وتطلعات القطاع الفضائي في كلا البلدين.

معارف

ويشار إلى أن الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، والذي كان قد تم اعتماده خلال الاجتماع الـ 6 لممثلي الدول الأعضاء في المجموعة على هامش معرض دبي للطيران في نوفمبر 2019، يهدف إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات الفنية والتجارب والمعلومات بين الدول العربية المشاركة عن كل ما يخص الفضاء، وتشجيع التطوير والبحث العلمي والابتكار في مجال الفضاء، من أجل تعزيز عملية بناء القدرات الفضائية لدى أعضاء المجموعة، والتنسيق من أجل تحقيق الانسجام في السياسات والقوانين والإجراءات الفضائية، والسعي إلى توحيدها ما أمكن بالاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً، وتشجيع ودعم التعاون في مجال إنشاء وكالات للفضاء أو برامج فضائية في الدول التي لا يوجد فيها مثل هذه الوكالات، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة من أجل تبادل المعلومات معها، وتطوير العلاقات مع النظراء.

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