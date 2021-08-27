خولة السويدي: مناسبة تعكس الوجه الحضاري للدولة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية ومجتمعية تعكس الوجه الحضاري والتنموي للدولة وقصة ريادة إماراتية أسهمت المرأة بكل فصولها المتلاحقة كسند حقيقي للوطن.

وقالت سموها: إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة للاحتفال بالإنجازات والمكتسبات المهمة التي استحقتها المرأة الإماراتية عن جدارة واقتدار بفضل الإمكانات التي وفرتها القيادة الرشيدة التي آمنت بدورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية وفي جهود صناعة المستقبل وهو نهج رسخه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على تشجيع المرأة وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها وعزز دعمها وفتح أمامها آفاقاً واسعة لتكون مساهماً فاعلاً في مسيرة التنمية وبناء الوطن.

وتقدمت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تقديراً لجهود سموها العظيمة في تمكين المرأة الإماراتية والارتقاء بقدراتها في خدمة الوطن لتصبح شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة.

رؤية استشرافية

وأشارت إلى أن شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، والذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يحمل في طياته رؤية استشرافية داعمة لاستراتيجيات الدولة في إطار العمل للخمسين عاماً المقبلة لتحقيق تطلعات «مئوية الإمارات 2071» من ناحية إطلاق المبادرات الخلاقة التي تضمن تعزيز الدور المحوري للمرأة الإماراتية لصياغة الحياة في دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة وترسيخ وتعزيز إنجازات الدولة التي دخلت عصر الفضاء والطاقة النووية وأصبح يشار إليها بالبنان.

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي: «يحق لنا الفخر والاعتزاز بما حققته المبدعات الإماراتيات من نجاحات وإنجازات في مختلف المجالات حتى أصبحن نموذجاً فريداً يُحتذى به كما أثبتن جدارتهن وقدرتهن على تحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية ونجحن في أن يكن قدوةً ملهمة لغيرهن من نساء العالم وللأجيال القادمة».

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