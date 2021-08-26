محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء أستراليا

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من معالي سكوت موريسون رئيس وزراء كومنولث أستراليا الصديقة ..

جدد خلاله شكره و بالغ تقديره للتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات في عملية إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان .. إضافة إلى دبلوماسيي الدول الصديقة والعاملين في المنظمات الإنسانية والأفغان خلال هذه الظروف والتحديات الصعبة .. مؤكدا أن التسهيلات الإماراتية كان لها كبير الأثر في دعم جهود الحكومة الأسترالية العاجلة في إجلاء مواطنيها وحاملي التأشيرات من أفغانستان و الآلاف من مواطني الدولة الصديقة.

كما تبادل سموه و رئيس وزراء أستراليا - خلال الاتصال - وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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