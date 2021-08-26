سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده لرئيس سورينام

قدم صالح أحمد السويدي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية سورينام أوراق اعتماده إلى شاندريكابرساد سانتوخي رئيس سورينام، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي في العاصمة باراماريبو.

ونقل خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للرئيس سانتوخي وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

وحمّل الرئيس سانتوخي السفير تحياته إلى القيادة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وأعرب عن تطلع بلاده للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، وقدم شكره لحكومة دولة الإمارات على دعمها المشاركة السورينامية في هذا الحدث العالمي.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وأعرب عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.. وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية سورينام، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سورينام، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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