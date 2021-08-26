طياران من العنصر النسائي في شرطة دبي تباشران مهامهما بمركز الجناح الجوي

المصدر: البيان

أكد مدير مركز الجناح الجوي العقيد مدرب طيار علي المهيري، أن طيارين من العنصر النسائي في شرطة دبي شرعتا بتنفيذ مهام جوية بعد الانتهاء من تدريبها في الجناح الجوي بشرطة دبي، وهما المرشح طيار دانه المازمي، والمرشح طيار مهرة بن حمّاد، لتنضما إلى صفوف العنصر النسائي في الجناح الجوي، وهو ما يؤكد جهود شرطة دبي في تمكين المرأة في العمل الشرطي في مختلف التخصصات، ومنها الطيران الذي كان حكرا على الرجال سابقاً.

وأكد العقيد مدرب طيار علي المهيري، أن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة وجه باستقطاب الكفاءات من العنصر النسائي وضمهن إلى الجناح الجوي بشرطة دبي، ليباشر بفتح المجال للراغبات بالعمل في هذا التخصص وإخضاعهن لاختبارات مكثفة ومتعددة، ومن ثم ضمهن للتدريب وعملية التأهيل.

وأوضح العقيد مدرب طيار علي المهيري، أن المرشح طيار دانه المازمي والمرشح طيار مهره بن حماد التحقتا في شرطة دبي في العام 2019 وتخرجتا من أكاديمية "هورايزون" للطيران في العام 2020، ومن ثم بدأنا في تأهليهما للعمليات والمهام مثل الدوريات الجوية المختصة بنقل الصور الحية لغرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي، ونقل المصابين والمرضى من مواقع الحوادث، ومن وإلى المستشفيات في الحالات الخطرة والتي تتطلب تدخلا سريعا، إلى جانب مهام البحث والإنقاذ للتائهين سواء في المناطق الصحراوية أو البرية أو الجبال أو البحر، والمهام الشرطية منها على سبيل المثال نقل الفرق التخصصية مثل الضفادع البشرية، ومهام تأمين الفعاليات والإخلاء الأمني والطبي.

وتابع العقيد المهيري: نحن في شرطة دبي فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات كبيرة على كافة الأصعدة، ما يعكس أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نمضي بطموحاتنا قدماً نحو الريادة في كافة المجالات، وحققنا العديد من المؤشرات المتقدمة على المستوى العالمي، وكان للمرأة حضور بارز ومؤثر وقوي في شتى المجالات.

من جانبها قالت المرشح طيار دانه المازمي، أنها فخورة بعملها وبانضمامها لصفوف العنصر النسائي في الجناح الجوي في شرطة دبي، وبالمهام الموكلة إليها والتي تهدف إلى حماية المجتمع وتوفير الأمن والأمان له وخدمته، وخدمة الوطن ورد الجميل له، مؤكدة أن شرطة دبي بيئة حاضنة وداعمة للمرأة، وأنها تلقت التدريب والتأهيل اللازم والدعم المستمر من كافة القيادات الشرطية.

بدروها، قالت المرشح طيار مهرة بن حمّاد: نعمل اليوم في الجناح الجوي بشرطة دبي وكلنا فخر بما وصلت إليه المرأة في شرطة دبي خصوصا والإمارات عموما، فكل الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي، ولوطننا الإمارات الذي نفخر ونفاخر به بين الأمم بما حققه من إنجازات عالمية، وبما تحتله المرأة من مكانة ودور بارز وهام ومؤثر، وإننا في الجناح الجوي سنعمل بكل جد واجتهاد لخدمة الوطن.

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