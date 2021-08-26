محمد بن حميد القاسمي: الإماراتية أثبتت كفاءتها التنافسية

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها وكفاءتها على المنافسة وتحقيق إنجازات استثنائية ومشرفة في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والحياتية وما تندرج تحتها من مجالات لا تعد ولا تحصى.

وقال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام -: «أصبحنا اليوم لا يقتصر دور المرأة على تأدية المهام التقليدية بل واصلت ابنة الإمارات كفاحها في مسيرة التنمية الشاملة للوطن لتكون مثالاً يحتذى به في جميع المحافل المحلية والدولية».

وأضاف: «تبهرنا المرأة الإماراتية بطموحاتها التي لا حدود لها وجهودها العظيمة نحو تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً وتقدماً بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة وطنها ومن يعيش على أرضها ونشيد دائماً بدور القيادة الرشيدة التي أولت تمكين المرأة الإماراتية اهتماماً كبيراً ووفرت لها البيئة الداعمة والمحفزة على الإبداع والابتكار على مدار العقود الخمسة الماضية من عمر الدولة، وذلك انطلاقاً من نهج باني الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز دور المرأة الإماراتية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وساندته في ذلك سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي: «نحن فخورون جداً بعطاء كل امرأة إماراتية عملت بجد واجتهاد لتكون لها بصمة مميزة في رقي هذا الوطن منذ تأسيسه ونعتز بدورها أماً وأختاً وزوجة وابنة وموظفة وشريكة وقيادية وبما قدمته وما زالت تقدمه للمجتمع، وكلنا ثقة ويقين بأن المرأة الإماراتية ستظل نبع عطاء لا ينضب، وستواصل إنجازاتها لتحقيق طموحات أكبر في العقود الخمسة القادمة، مسهمة في تعزيز مكانة الدولة وريادتها العالمية».

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