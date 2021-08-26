شرطة الفجيرة تستعد لتأمين الحركة المرورية للمدارس

المصدر: الفجيرة - البيان

باشرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة استعدادها التام لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 – 2022، وتأتي خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد من منطلق المحافظة على سلامة أرواح طلاب المدارس من كل الأخطار، التي يتعرضون لها، والسعي لتوفير بيئة آمنة خالية من الحوادث المرورية ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من «كوفيد 19».

وأكد العقيد صالح محمد الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات حرص القيادة العامة لشرطة الفجيرة على تعزيز أمن وسلامة الطلاب في العام الدراسي الجديد، وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعبة في ظل جائحة «كوفيد 19»، من خلال التأكيد على الالتزام التام من قبل سائقي الحافلات المدرسية بالأنظمة والقوانين المرورية واتباع كل التعليمات في تأمين السلامة المرورية لطلبة المدارس، وفقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد 19».

وأوضح الظنحاني أن خطة الاستعداد للعام الدراسي اشتملت على تكثيف دوريات المرور والضبط المروري لمراقبة الطرق الرئيسية والفرعية أمام المدارس في كل مناطق الاختصاص، والتأكد من توفر الشواخص التحذيرية في الأماكن المناسبة قرب المدارس، وأكد ضرورة الوجود الأمني والمروري لتسهيل انسيابية الحركة المرورية أمام المدارس، لمنع الازدحام وتوفير النقل الآمن للطلاب، كما تم إعداد برنامج شامل لتنفيذ خطة أمن وسلامة الطلاب، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج التوعية المرورية وورش العمل عن بعد، بالتنسيق مع الجهات المعنية لنشر الوعي والثقافة المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز