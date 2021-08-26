هيئة أبوظبي للدفاع المدني تكمل جاهزيتها للعام الدراسي الجديد

المصدر: أبوظبي-البيان

أكملت هيئة أبوظبي للدفاع المدني استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد "2021 – 2022م مؤكدة أهمية تعزيز السلامة والوقاية للطلاب وحمايتهم من جميع المخاطر.

وأوضحت انها أعدت خطة لتنفيذ زيارات وقائية للمدارس تقوم بها طواقم التفتيش لمتابعة تطبيق اجراءات السلامة والوقاية في مختلف مدارس إمارة أبوظبي ، كإجراء احترازي لحماية وسلامة الطلبة ومدارسهم.

وأكدت أهمية توفير جميع الممكنات التي تعزز سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ كافة التدابير لـضمان سلامتهم ووقايتهم وحمايتهم من الحوادث.

وحثت إدارات المدارس الحكومية والخاصة على ضرورة التأكد من اجراءات الأمن والسلامة العامة، وصلاحية اجهزة كاشف الدخان، ومعدات أطفاء الحرائق، وخطط السلامة والاخلاء و فحص وصيانة طفايات الحريق اليدوية وصناديق الإطفاء والتأكد من عملها وجاهزيتها، وخلو مسارات الطوارئ، وصلاحية بوابات الخروج عند الحريق، وتثبيت لوحاتها الارشادية، وتوضيح مسارات الأخلاء ونقاط التجمع عن الحريق.



وأكدت الحرص على التنسيق والتعاون مع إدارات المدارس في تقديم نصائح وارشادات حول متطلبات واحتياجات السلامة وثقافة الاخلاء في أوقات الطوارئ و استخدام طفايات الحريق و شبكة خراطيم الماء المطاطية في المبنى، و تذكير إدارات المدارس بأن السلامة مسئولية الجميع، و معرفة أرقام الاتصال بالجهات المختصة أثناء الحالات الطارئة.

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