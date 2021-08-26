«رحلتي» تطلق برامج مخصصة للنساء في يوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، كشفت «رحلتي من دناتا للسفريات»، وهي علامة سفر فريدة، صممها إماراتيون للمسافر الإماراتي، عن عزمها دعم شغف النساء في دولة الإمارات بالسفر، من خلال إطلاق برامج سفر 2021، مخصصة لهنّ، تلبية لارتفاع الطلب.

وتعد «رحلتي»، التي أطلقتها في عام 2019، مجموعة دناتا للسفريات، علامة تجارية محلية، تتولى تنظيم برامج عطلات مخصصة للمسافرين الإماراتيين، بما في ذلك برامج وتجارب فريدة للمرأة الإماراتية. وتشكل الكوادر النسائية 60 % من موظفي «رحلتي» الإماراتيين، الذين يعملون لدعم مجتمع السفر الإماراتي، لاستكشاف العالم بسهولة وسلامة، وتجارب مغامرات لا تنسى.

وقبيل احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية، في 28 أغسطس، أعلنت «رحلتي»، عن أشهر برامج السفر للإماراتيات، منذ مطلع عام 2021 حتى اليوم، التي يتم تطويرها باستمرار، لتلبية متطلبات السفر المتغيرة، كما أعلنت أيضاً عن برامج رحلات جماعية جديدة، مصممة حصرياً للسيدات، مع ارتفاع الطلب على سفر المجموعات.

وقالت رحاب منصور مدير عام «رحلتي من دناتا للسفريات»: «أصبحت المرأة الإماراتية، أكثر براعة وفضولاً في السفر، وقد لاحظنا اتجاهات مستمرة نحو ارتفاع رغبة النساء بالسفر من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى وجهات في جميع أنحاء العالم، مع زيادة الطلب على السفر الفردي، ومع الصديقات».

وأضافت رحاب منصور قائلة: «تبدلت متطلبات المرأة الإماراتية عند السفر، خلال العقد الماضي، كما تطورت الفرص المتاحة، لجعل السفر أكثر أماناً وراحة وشمولية، بشكل ملحوظ، في حين أظهرت الأبحاث، أن المرأة غالباً ما تكون صاحبة القرار الرئيس لحجوزات العطلات العائلية. ونحن نتطلع إلى تلبية شغف المرأة بالسفر، مع فتح مزيد من الوجهات أبوابها أمام السياح، وإضافة رحلات جماعية جديدة للسيدات فقط، تزامناً مع احتفالات هذا العام، بيوم المرأة الإماراتية».

وكشفت الشركة أن أكثر من 50 % من حجوزات السفر، منذ إطلاق «رحلتي» عام 2019، قامت بها نساء. ولتلبية الطلب المتزايد على برامج الرحلات النسائية الجماعية، صممت «رحلتي»، مجموعة جديدة من برامج الرحلات الجماعية المخصصة للسيدات فقط لعام 2021، تشمل برامج في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكينيا وأفريقيا.

وتابعت رحاب منصور قائلةً: «أضفنا برامج رحلات جماعية للسيدات فقط، إلى مجموعة برامج السفر المخصصة لعام 2021، تلبية للطلب، بما في ذلك رحلة السفاري في كينيا ورحلة الشتاء «أرض العجائب» إلى فنلندا. وتوفر برامج السفر الجماعية الشهيرة، فرصة الحصول على أسعار ممتازة، دون تعب التخطيط، حيث يقوم مديرو العلاقات، بتصميم تجارب شاملة، مع الانتباه إلى أدق التفاصيل».

وأضافت: «تستمتع النساء الإماراتيات بالحجز مع «رحلتي»، خصوصاً وأن مديرة العلاقات المعنية بخدمتهن إماراتية، وتتفهم متطلباتهن. ونحن نضمن أن يوفر شركاؤنا على الأرض، أماكن إقامة وتجارب آمنة، ونوفر في بعض الدول، مرشدات سياحيات، بما فيها روسيا، وهي وجهة شهيرة للاستكشاف. ونصمم تجارب مميزة، حيث نقوم باختيار الفنادق المناسبة، ونقترح أكثر المطاعم والتجارب شهرة على تطبيق الإنستغرام».

وختمت رحاب منصور مدير عام «رحلتي من دناتا للسفريات»: «إضافة إلى العطلات العائلية، لاحظنا منذ بداية عام 2021 وحتى اليوم، طلباً مرتفعاً من النساء الإماراتيات على الرحلات مع الصديقات، إلى جزر المالديف وسيشيل في المحيط الهندي، والجزر اليونانية والبوسنة. وتحظى كينيا أيضاً بطلب كبير على الرحلات الجماعية والفردية، وتثق المرأة الإماراتية بمشورة الخبراء، وأفكار فريق عمل رحلتي، لا سيما عند حجز برامج رحلات مغامرات، أو غير مألوفة سابقاً».

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