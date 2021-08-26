شرطة عجمان تناقش المشاريع والخدمات الاستباقية المشتركة

المصدر: عجمان - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان ملتقى الشركاء الاستراتيجيين الافتراضي لعام 2021 لمناقشة أهم المشاريع والمبادرات والخدمات الاستباقية المشتركة، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وعدد من الضباط وصف الضباط والحضور من الشركاء الاستراتيجيين.

وقال العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة عجمان: إن ما تشهده الدولة من نمو متسارع في كل المجالات يستلزم من الجهات والمؤسسات أن تكثف وتوحد جهودها لتكامل الأدوار بينها، بما يلبي توقعات وطموحات قيادتنا الرشيدة ويسهم في تحقيق الجودة والكفاءة في خدمة أفراد المجتمع.

وأكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين الشركاء الاستراتيجيين لتوطيد وبناء أواصر متينة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف المنوطة وفق الخطط الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية دور الشركاء والموردين في دعم جهود شرطة عجمان وتعزيز قدراتها المختلفة لتمكينها من أداء دورها ورسالتها على النحو المطلوب، مما يصنفهم في مرتبة الشريك الفعال في دعم الأمن والاستقرار.

خطة استراتيجية

ومن جانبه استعرض النقيب خالد علي الجلاف رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي الخطة الاستراتيجية المقترحة لعام 2022-2026 ومشاركة الشركاء في التحديث عليها، كما تخلل الملتقى جلسة عصف ذهني للمبادرات والمشاريع والأفكار المقترحة من قبل الشركاء بما يعزز الشراكة بين القيادة والجهات المختلفة.

وتطرق النقيب علي محمد النعيمي رئيس قسم ترخيص الآليات إلى الخدمات المشتركة والاستباقية التي تقدمها القيادة العامة لشرطة عجمان وطرق تطويرها وتحسينها مما يسهم في رفع رضا المتعاملين في تقديم الخدمات.

وفي ختام الملتقى أوصى المشاركون بضرورة تعزيز سبل التعاون والشراكة مع جميع الشركاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، كما تقدم العميد عبدالله سيف المطروشي بالشكر والثناء والتقدير لجميع الحضور من الشركاء، مشيداً بدورهم الإيجابي والفعال في استدامة النتائج المتميزة من خلال التعاون المستمر مع أفراد المجتمع ومؤسساته بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للقيادة، وبما يحقق الرضا العام للشركاء والموردين والمجتمع.

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