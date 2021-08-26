وفد من وزارة الدفاع يطلع على أحدث التقنيات العسكرية بمعرض القوات المسلحة في موسكو

المصدر: وام

قام وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع بجولة في عدد من الأجنحة الرئيسية في" معرض القوات المسلحة 2021 " الذي يستضيفه مركز معارض باتريوت في العاصمة الروسية موسكو حاليا.

اطلع الوفد برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع خلال الجولة على أحدث المعدات والأسلحة و التقنيات العسكرية التي تعرضها كبريات شركات الدفاع في روسيا و عدد من الدول المشاركة في المعرض الذي انطلق يوم 22 أغسطس الجاري ويستمر حتى السبت المقبل واستقطب زوارا من جميع أنحاء العالم.

والتقى وفد الدولة المشارك في المعرض عددا من كبار المسؤولين العسكريين الروس و عبر الجانبان خلال اللقاءات عن التزامهما باستكشاف فرص التعاون الجديدة المتاحة في قطاع الدفاع بين البلدين الصديقين.

وأكد اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري - في تصريحات له بهذه المناسبة - أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تأسيس علاقات تعاون و شراكات متينة في المجالات العسكرية مع الدول المختلفة .. واصفا " معرض القوات المسلحة 2021 " بأنه فرصة مميزة لإبرام شراكات من شأنها تعزيز جهود الدولة ومساهماتها في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي و العالمي .. وقال إن الحدث أتاح لوفد الدولة استكشاف أحدث المعدات و التقنيات العسكرية والإطلاع على أحدث تكنولوجيات التسليح والدفاع حول العالم.

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