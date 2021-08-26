المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

حققت المرأة الإماراتية إنجازات مهمة في قطاع الفضاء، بفضل التمكين الكبير الذي قدمته لها القيادة الإماراتية، فيما يأتي الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية فرصة جيدة لهن، لإلقاء الضوء على نجاحاتهن، واعتزازهن بما تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» للمرأة الإماراتية على كل المستويات من جهود لدعمهن وإيلائهن التقدير اللائي يستحقهن.

من جهتها أوضحت ميثاء أحمد شريف مهندس أول قسم تقنيات الأبحاث الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء أن المرأة الإماراتية أثبتت أنها رقم صعب في ما حققته الدولة من إنجازات، وذلك بفضل التعليم المتطور التي حصلت عليه واستفادت منه بما لديها من قدرات لترقى إلى مراتب مهنية متقدمة، لافتة إلى أن مركز محمد بن راشد للفضاء وفر فرصة مثالية لهن للعمل في مجال البحث والتطوير في كل مشروعات المركز، والتي أثبتت نجاحاً كبيراً فيها بشهادة الجميع.

وأضافت: إن الدولة وفرت كل فرص التعليم المتقدم والترقي المهني، والذي جعلها تتميز حالياً في كل المجالات، فيما وجهت شكرها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام «أم الإمارات» لما قدمته من دعم ورعاية لا محدودة لبنات الوطن اللاتي أبلين بلاء حسناً في كل القطاعات، ووعدت سموها ببذل كل جهودهن لترسيخ ورفع اسم المرأة الإماراتية في كل المجالات.

وقالت مريم عبيد النابودة مهندس بوحدة الاتصالات في مركز محمد بن راشد للفضاء، إن المرأة الإماراتية حققت اليوم أعلى نسب المشاركة في المشروعات الفضائية، وذلك على مستوى العالم، لافتة إلى أنه الآن نستطيع أن نرى كثيراً من النماذج المشرفة منهن في كل الأماكن ومعظمهن من الشابات اللاتي أسهمن في تطويرها.

ونصحت المرأة بأن تجعل العلم والمعرفة سلاحاً لهن، والارتفاع بسقف طموحاتهن لأبعد آفاق، للاستفادة من فرص التمكين، التي توفرها الإمارات لهن، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير من القيادة الإماراتية، وفي المقدمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام «أم الإمارات».

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