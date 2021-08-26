الإماراتيات.. نجاحات وإنجازات تتحدث عن نفسها

المصدر: القاهرة - البيان

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أعلى أربع دول على مستوى العالم من حيث تمثيل النساء بها. وتصل نسبة عضوية المرأة بالمجلس الاتحادي إلى 50 بالمئة، بفضل ما تحظى به من دعم هائل من قبل قادة الدولة. وأشادت قيادات نسائية مصرية بما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات لافتة على الصعد كافة، في ظل دعم واهتمام قادة الدولة بتمكين المرأة، وهو ما بدا واضحاً من خلال الدور الذي تلعبه داخل مؤسسات الدولة بشكل عام، بما في ذلك المؤسستان التشريعية والتنفيذية على وجه الخصوص، عبر حضور فاعل ومؤثر يحتذى به، لجهة الكم والتأثير.

واعتبرن أن يوم المرأة الإماراتية بمثابة فرصة للإشارة إلى ما حققته المرأة في الإمارات من إنجازات ونجاحات في شتى المجالات والقطاعات، كنموذج عالمي ملهم يشار إليه بالبنان ضمن أبرز النماذج العالمية في دعم المرأة.

طفرة هائلة

هذا ما أكدته عضو اللجنة الاستشارية للمرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، السفيرة نائلة جبر، والتي هنأت المرأة الإماراتية بيومها، مشيرة إلى ما حققته المرأة في الإمارات من إنجازات لافتة. وقالت: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت طفرة كبيرة بالنسبة لحقوقها ومكانتها في المجتمع، وقد وصلت المرأة إلى مكانة كبيرة نتيجة الجهد المبذول والاهتمام المتواصل بها على مدار سنوات طويلة».

وأشارت إلى أن ذلك الجهد انطلق بداية من الخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما خدمات الصحة والتعليم بالنسبة للمرأة، ووصولاً إلى التمكين السياسي والاقتصادي بشكل خاص، موضحة أن «أي مجتمع يريد أن ينهض بمواطنيه، بخاصة المرأة، عليه دعم النشاطين الخدميين المرتبطين بتعليم وصحة المرأة، وقد تم ذلك بنجاح في الإمارات، ما ساعد المرأة الإماراتية على أن تحرز تقدماً كبيراً في عملها في الأنشطة كافة».

وأوضحت جبر في تصريحات خاصة لـ«البيان» من القاهرة، أن المرأة في الإمارات تشغل مناصب مُهمة، بما في ذلك مناصبها في الحكومة (السلطة التنفيذية)، من خلال الوزيرات الإماراتيات، وكذا دورها وحضورها الكبير في المجلس الاتحادي الوطني (السلطة التشريعية)، يدعم ذلك تصنيف ومكانة المرأة الإماراتية بشكل مباشر، والمرأة العربية عموماً.

وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الأولى على المستوى العربي من حيث مؤشر المساواة بين الجنسين (وفق تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020). كما تحتل أيضاً المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي.

تجربة يحتذى بها

«ولقد تمكنت المرأة الإماراتية من إثبات قدراتها وكفاءتها في مختلف المجالات، وفرضت نفسها بقوة، محققة نجاحات وإنجازات غير مسبوقة، لتمثل تجربة يحتذى بها حول العالم»، هذا ما أكدته رئيس منظمة المرأة العربية سابقاً، السفيرة ميرفت التلاوي، والتي أشادت بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات واسعة، بفضل دعم واهتمام قادة دولة الإمارات بالمرأة وحقوقها في المجتمع، وبفضل جهود ودور الشيخة فاطمة بنت مبارك، ما يسّر لها تبوؤ مكانة كبيرة في المجتمع، وقد بزغ دورها بشكل كبير سياسياً واقتصادياً، مع توليها مناصب قيادية مؤثرة، سواء في الحكومة والمجلس الاتحادي ومؤسسات الدولة.

دور اقتصادي

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، إن دور المرأة الإماراتية يبزغ بشكل لافت، اقتصادياً، فهناك ما يفوق الـ23 ألف سيدة لديهن مشاريع يدرنها بقيمة تتجاوز 50 مليار درهم. وتصل نسبتهن في مؤسسات القطاع الخاص إلى أكثر من 57.3 بالمئة. كما تحجز المرأة في الإمارات مكاناً مميزاً في قائمة أقوى 100 امرأة في عالم الاقتصاد عربياً، وفق تصنيف مجلة فوربس. وقالت إن المرأة الإماراتية كانت جديرة بالثقة، وقد أثبتت كفاءتها العالية، وهو ما يؤكده ما حققنه من إنجازات على مستويات مختلفة في مسار عملهن.

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