نايلة الخاجة.. سفيرة علامة «أوبو»

المصدر: (دبي - البيان)

تلتزم شركة «أوبو» بدعم وتمكين سيدات الأعمال في الإمارات والعالم، إلى جانب ذلك تسعى إلى تشجيع المرأة على المشاركة الفاعلة في القطاع التكنولوجي وإتاحة الفرصة أمامها لتقديم رؤى وتصورات جديدة. وبالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، تسلط «أوبو» الضوء على مواهب نايلة الخاجة، كاتبة السيناريو والمخرجة والمنتجة الإماراتية الشهيرة.وباعتبارها من محبي العلامة وإحدى سفرائها، جاءت شراكتها مع «أوبو» استناداً لشغفهما المشترك بتقنيات الكاميرات فائقة التطور، والتي توفر أرقى تجارب التصوير ومتعة الاستخدام.

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