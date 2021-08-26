قرطاس.. وقف خيري لدعم الطلبة المعوزين في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، أنها باشرت بتنفيذ مشروع «وقف قرطاس» الخيري، والذي يهدف إلى تغطية رسوم التعليم واحتياجات الطلبة المعوزين الذين تحول ظروفهم المادية دون استكمال دراستهم.

وبحسب المؤسسة يتكون المشروع من فيلا سكنية مجهزة بكامل المرافق تقام على مساحة 9.800 قدم مربع في منطقة ند الحمر، وتقدر تكاليف الإنشاء والتشييد مع قيمة قطعة الأرض 4.455.000 درهم، بعائد استثماري يبلغ 6%، ومن المقرر أن تنتهي المؤسسة من تنفيذ المشروع خلال منتصف 2023.

ويعد وقف قرطاس أحد استثمارات المؤسسة الوقفية التعليمية التي يخصص ريعها لتغطية المصروفات الدراسية وسد الاحتياجات التعليمية للطلبة غير القادرين، الذين تحول ظروفهم المادية دون استكمال دراستهم، وقد أطلقت المؤسسة مشروع وقف قرطاس ضمن حملة وقفك بركتك التي أعلنت عنها منذ بداية عام 2021.

من جانبه قال عمر المازمي مدير إدارة تنمية الوقف بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي إن أحد أبرز أهداف المؤسسة هو إطلاق المشروعات الخيرية التي يصب ريعها تمكين الطلبة الذين تحرمهم ظروفهم المادية من استكمال الدراسة، ومتابعة تعليمهم وصولاً إلى مراحل متقدمة.

وأضاف المازمي تدير المؤسسة العديد من المشروعات الوقفية التي يعود ريعها لدعم القطاع التعليمي، وستستمر المؤسسة بإذن الله بإطلاق استثمارات متنوعة للمساهمة في المبادرات التعليمية التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

وتابع المازمي نأمل أن يشارك الجميع في دعم المشروعات الخيرية وبشكل خاص التعليمية منها، لأنها تشكل ركيزة للاستثمار في الطاقات البشرية الشابة عبر المساهمة في إشباع حاجاتهم التعليمية والمعرفية، لرفد المجتمع بالكفاءات البشرية وضمان مستقبل أفضل لأفراده.

وأوضح المازمي قنوات التبرع للمبادرة للراغبين في المساهمة في دعم الوقف التعليمي عبر الاتصال والتنسيق للمشاركة على هاتف (+971 4) 2808888 أو فاكس (+971 4) 6002048

والتبرع من خلال: مصرف أبوظبي الإسلامي رقم الحساب الدولي AE960500000000010917633 اسم الحساب مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر.

أو إصدار شيك باسم (مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر) والتواصل مع إدارة تنمية الوقف على الأرقام التالية: (+971 4) 2048976.

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