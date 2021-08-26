ميادة بن عيسى: المواطنة تلعب أدواراً مهمة في تشكيل المجتمع الإماراتي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

قالت ميادة بن عيسى، مدير البروتوكول والمشاركة الاستراتيجية في جامعة نيويورك أبوظبي: إن المرأة الإماراتية تنفذ أدواراً مهمة في تشكيل المجتمع الإماراتي، ودعم اقتصاد المستقبل، من اجل رفعة الوطن.

وأضافت بن عيسى لـ «البيان» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: إن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عزز إرث دور المرأة المجتمعي، وإن المرأة نصف المجتمع وهي ربة البيت، ولا ينبغي لدولة تبني نفسها أن تُبقي المرأة غارقة في ظلام الجهل أسيرة لأغلال القهر، وإن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وإن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره.

وشددت على أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، آمنت بقدرات المرأة الإماراتية وعززتها، وعملت سموها على تطورها وتنميتها، ولا غريب أن نرى بنت الإمارات تتصدر المشهد في كبرى المناصب القيادية، وهذا بفضل دعم حكومتنا وقيادتنا الرشيدة لبنت الإمارات.

وأضافت: تُركز حكومة الإمارات على بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وعليه، ازدادت استثمارات الدولة في قطاع التعليم العالي وقامت باتخاذ خطوات بارزة لتزويد جميع الإماراتيين بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، مشيرة إلى أنها قادرة ومستعدة للتغلب على العقبات في أي مجال وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يتماشى مع الرؤية التنموية الطموحة للدولة.

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