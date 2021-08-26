هند العليلي: المرأة الإماراتية ركن أساسي في نهضة الدولة

المصدر: عجمان - البيان

قالت هند حميد العليلي عضو المجلس الوطني: إن المرأة كانت وما زالت ركناً أساسياً في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الأساس الذي وضع لتنهض به، وتكمل مسيرتها في العطاء والنمو والازدهار.

ولفتت إلى أن القيادة الرشيدة في الدولة، أولت الاهتمام الكبير لدور المرأة، وكان له الأثر بدفع مسيرة التقدم، من خلال إفساح المجال لها لتبدع وتعطي، وتضع بصمات واضحة.

وأكدت أن المرأة الإماراتية فخورة بما حصلت عليه من مكانة وتمكين، في جميع المجلات، الأمر الذي أسفر عن تحقيق النهضة والمشاركة الفعلية للمرأة في خدمة الوطن.

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